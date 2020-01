Auf der Suche nach der Wahrhaftigkeit

Hamburg. US-Regisseur Terrence Malick ist ein Phänomen, fast ein Phantom. Die besten seiner Filme wie „Der schmale Grat“, „The New World“ oder „In der Glut des Südens“ sind faszinierende philosophisch-poetisch-nachdenkliche Werke, die eine starke Sogwirkung entwickeln. Dabei entzieht sich Malick fast völlig dem Zirkus, der mit der Vermarktung von Filmen normalerweise einhergeht. Der deutsche Kameramann Jörg Widmer hat mit Malick schon acht Filme gedreht und weiß, wie der Mann Magie entstehen lässt.

In „Ein verborgenes Leben“ erzählt Malick die authentische Geschichte des Bauern Franz Jägerstätter, einem einfachen Mann aus den österreichischen Alpen, der es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, einen Treueeid auf Hitler zu schwören. Das bringt ihn in eine gefährliche Situation, und auch seine Familie wird bald von den anderen Dorfbewohnern gemieden.

Widmer war der Chefkameramann

Widmer war in diesem Film der Chefkameramann. Das bedeutete viel Verantwortung und eine intensive Vorbereitung. „Ich habe die Locations mit ausgesucht und die Farbgebung mit Ma­lick besprochen. Bei den Filmen davor war die Vorbereitung auch deshalb nicht so intensiv, weil es zuletzt nicht einmal mehr ein Drehbuch gab. Das war diesmal anders.“ Bei diesem Film gab es sogar eine Literaturvorlage: Die Briefe von Josef und Fanny Jägerstätter sind erhalten geblieben.

Malick wollte eine Geschichte über jemanden drehen, der nicht in den Geschichtsbüchern auftaucht. „Der Stoff ist eigentlich eine griechische Tragödie. Franz Jägerstätter stand vor einer fürchterlichen Entscheidung: Er hätte zur Armee gehen und womöglich in Stalingrad Menschen, die er nicht kannte, umbringen können für eine Ideologie, die nicht seine war.“ Oder er musste für sich selbst fatale Konsequenzen akzeptieren.

Minimalistische Herangehensweise

Widmer war der Einzige aus dem Team, der Malicks Arbeitsweise schon kannte. Die Crewmitglieder, die normalerweise in Babelsberg die großen amerikanischen und internationalen Filme machen, seien sehr überrascht von seiner minimalistischen Herangehensweise gewesen. „Das Tolle bei Malick ist, dass es immer Überraschungen gibt. Er kann sich schnell mit Dingen, die nicht vorgesehen waren, arrangieren. Das hat für alle Mitarbeiter Konsequenzen, führt aber auch zu einer Spontaneität, die man anders nur schwer hinbekommt.“

Malick hatte das Motto ausgegeben: Die Sonne ist der Oberbeleuchter. „Er will nicht festlegen, wo der Zuschauer hinblicken soll. Wir haben deshalb viel mit Weitwinkel-Objektiven und mit Tiefenschärfe gearbeitet. Man blickt zwar in die Gesichter der Darsteller, sieht aber gleichzeitig, was hinten abläuft.“ „Ein verborgenes Leben“ zeigt Bruno Ganz in seiner letzten Rolle, der ehemalige Berlinale-Chef Dieter Kosslick hat einen Cameo-Auftritt.

Er hat auch für Studio Hamburg gearbeitet

Wie sieht Widmer, der seit fast 25 Jahren im Geschäft ist, für Studio Hamburg gearbeitet hat und einer der Kameraleute bei Comedian Harmonists war, das Phänomen Malick? „Er wirkt wie ein sehr netter Herr, kaum jemand erkennt ihn. Diese Abstinenz bezüglich des öffentlichen Erscheinens hat aber viele Vorteile, nicht nur für seine Privatsphäre. Außerdem will er, dass die Zuschauer den Film anschauen und sich darauf einlassen statt sich damit zu beschäftigen, wer die Macher sind.“ Widmers Fazit lautet: „Ich bin dankbar, dass ich diese Filme machen und Malick kennenlernen durfte. Die Dreharbeiten mit ihm waren immer sehr besonders. Er ist immer auf der Suche nach Wahrhaftigkeit.“

Den nächsten Film mit diesem Regisseur hat Widmer auch schon abgedreht „The Last Planet“ spielt in biblischer Zeit. „Wir waren dafür an großartigen Orten. Er wird sicher wieder etwas anderes daraus machen, als man es sich vorstellt.“

„Ein verborgenes Leben“ kommt am Donnerstag in die Kinos.