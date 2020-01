Hamburg. „Lost“ heißen die Collagen von Kerstin Stephan. Und verloren sehen die Menschen in der Tat darauf aus. Fünf Jahre lang hat die Künstlerin den Menschen in seiner Vereinzelung aufgespürt, vom Säugling bis zum Greis. Auf der anderen Seite des Ausstellungsraums im Kunsthaus thront „Mr. Linc“ auf einem mit Blattgold verzierten Stuhl – der Name eine Anspielung auf Abraham Lincoln, die Ästhetik den „Manager“-Typen Francis Bacons entliehen – und denkt nach. Seine Miene ist emotionslos, leer.

Die wenigen Menschen, die „Return Codes“ präsentiert, sind abgeschieden von der Welt. Zu sehr damit beschäftigt, sich stetig selbst zu optimieren (wie Ute Friederike Jürß in ihrer Media-Arbeit „Profilieren Sie sich!“ zeigt).

Auf der anderen Seite ist da (immer noch) die Natur: Mal als „Utopie“, dann wird ein schöner, grüner Garten auf einen riesigen weißen Luftballon projiziert, darunter gedeiht ein Quadratmeter genoptimierter Rauweizen. Und die Frage steht im Raum: Wird uns Gentechnologie retten oder unser System komplett zerstören? Der Rauweizen benötigt wenig Wasser, immerhin. Doch was, wenn das Wasser, Quell allen Lebens, gänzlich versiegt? Der Brunnen ist bei Claudia Hoffmann zumindest hoffnungslos leer.

Amputationen und abgeschlagene Äste eines Baums

Dass es um den Zustand der Erde schlecht bestellt ist, ist allen klar. Und doch läuft „das System“ weiter und weiter. Der Berufsverband bildender Künstlerinnen und Künstler thematisiert dieses Paradigma unter dem Motto „Return Codes“; der Begriff aus der Software-Entwicklung meint die Selbstüberprüfung eines Programms auf mögliche Systemfehler inklusive Rückmeldung.

Am offensichtlichsten wird der Mensch als Fehlerquelle in Valérie Wagners Foto-Serie „Zeichen“, die etwa Amputationen mit abgeschlagenen Ästen kombiniert – am Ende stehen hölzerne Särge. Manchmal sehen die Kreativen das Verhältnis von Mensch und Natur aber auch positiv, wie etwa Kim Krebeck. Sie hat für ihre begehbare Installation 16,5 Kilometer Baumwollfaden um Treibholz gewebt. „Wir kommen aus Mutter Natur, und dorthin ziehen wir uns auch wieder zurück, wenn uns die Welt überfordert“, so ihre These.

Jared Bartz’ Installation „fragile acting“ aus 38 übereinandergestapelten, nach oben kippenden Rettungsringen kann als Anspielung auf die Seenotrettung von Geflüchteten gelesen werden. Die Botschaft: Am Ende kommt es auf jeden Einzelnen an, zu handeln und nicht bloß ein Rädchen im System zu sein.

„Return Codes“ bis 8.3. Kunsthaus Hamburg, Klosterwall 15, Di-So 11.00-18.00, Eintritt 5,-/3,- (ermäßigt), www.kunsthaushamburg.de