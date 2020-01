Vandana Shiva live bei den Lessingtagen im Thalia Theater

Sehen Sie hier die Eröffnung mit der Trägerin des Alternativen Nobelpreises. Vandana Shiva diskutiert mit "Fridays for Future".

Hamburg. Sie ist eine der profiliertesten Kritikerinnen der Globalisierung – und eine streitbare Figur: Vandana Shiva (67) ist wie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Physikerin von Haus aus und ebenso blitzgescheit. Vandana Shiva eröffnet an diesem Sonntag die Lessingtage 2020 im Hamburger Thalia Theater. Hier sehen Sie die Veranstaltung im Livestream.

„Eine andere Welt ist möglich!“ überschreibt die indische Umweltaktivistin und Trägerin des Alternativen Nobelpreises ihren Vortrag. Im Thalia werden diesmal auch ein Food Market zu Gast sein sowie Aktivisten von Fridays for Future. Sie diskutieren mit Vandana Shiva, was ebenfalls live zu sehen sein wird. Die Lessingtage werden in diesem Jahr bis zum 9. Februar geklammert von den Themen zu Klimawandel, Migration und Kolonialismus.

In "Hereroland", einem deutsch-namibischen Projekt geht es um den Genozid an den Herero und Nama durch die deutsche Kolonialmacht Anfang des 20. Jahrhunderts.

Lessingtage 2020: Der Trailer

Youtube Thalia Theater Lessingtage 2020 Trailer

