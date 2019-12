Hamburg. Lana Del Reys Karriere ist erstaunlich. Oder hätte der 34-jährigen Musikerin, die eigentlich Elizabeth Grant heißt, nach den zweifellos überzeugenden 2011er-Hits „Video Games“ und „Blue Jeans“, in denen sie Vintage-Ästhetik mit verführerischer Pop-Schläfrigkeit kreuzte, tatsächlich jemand zugetraut, am Ende des Jahrzehnts Amerikas vielleicht beste Songwriterin zu sein? „Norman Fucking Rockwell!“, ihr aktuelles Werk, steht zu Recht in vielen Kritikerlisten ganz oben. Lana Del Rey ist die Künstlerin, die nicht nur gut bei Stimme ist, sondern diese auch mit guten Texten munitioniert.

So ist es konsequent, dass sie mit allem Selbstvertrauen nun gleich zu Jahresanfang ein Spoken-Word-Album veröffentlicht. Aus „Freestyle-Poesie“ soll dieses bestehen, und Lana Del Reys Wortgelingen ist zuletzt so außerordentlich gewesen, dass man sich das sehr sicher ohne Stirnrunzeln wird anhören können. Im Laufe des Jahres wird es noch ein reguläres Album Lana Del Reys geben: Sie befindet sich augenscheinlich in einer besonders fruchtbaren Phase ihrer Karriere. Einen genauen Termin für „White Hot Forever“ gibt es allerdings noch nicht.

Elton John kommt im September nach Hamburg

Das ist bei anderen Alben anders und erst recht natürlich bei Konzerten. Das (Hamburger) Pop-Jahr 2020 ist mehr als nur in Umrissen erkennbar.



Gitarrist Slash ist beim Hamburger Guns-N'-Roses-Konzert dabei.

Foto: dpa Picture-Alliance / KC Alfred / picture alliance / ZUMAPRESS.com

Lana Del Rey tritt im kommenden Jahr zwar leider nicht in Hamburg auf, namhaft sind die Künstler aber trotzdem. Genauer gesagt sogar noch wesentlich berühmter, weil tief in der Popgeschichte verwurzelt: Der Nostalgiefaktor spielt auch diesmal keine ganz kleine Rolle. Angesagt haben sich Die Fantastischen Vier (Barclaycard Arena, 10.–12.6.), Elton John (BC Arena, 12.–15.9.) und Die Ärzte (BC Arena, 24./25.11.). Dass die Künstler schon länger aus logistischen Gründen mehrmals an einem Ort auftreten, ist

übrigens für alle Hamburger Popfans und auch für den Stadtsäckel gut. Aber halt auch ein wenig langweilig, wenn nur noch die Metropolen angesteuert werden. Der Pop sollte auch weiterhin die Provinz erleuchten, dafür ist seine Strahlkraft ja da.

Was Letztere angeht, sind die große Rockband Guns N’Roses und die Halbwegs-Rockband Rammstein über viele Zweifel erhaben. Die eigentlich früh vollendeten Guns N’Roses waren bekanntlich jahrelang kaum noch mehr als ein Gerücht, weil Axl Rose lieber einsiedelte und Pizza vertilgte, als sich durch stampfende Lieder zu röhren. In einer Zeit, in der das Format Album nach Meinung vieler ohnehin tot ist und Geld eh nur noch mit Konzerten verdient wird, ist es übrigens konsequent, dass mit einem neuen Guns-’N-Roses-Album nicht mehr zu rechnen ist.

Aber mit Evergreens (so sagt man doch?) wie „Don’t Cry“ und „Paradise City“ sollte das Konzert im Volksparkstadion am 2. Juni keinerlei Wünsche offen lassen. Wer will schon neue Songs hören, wenn mit den alten bereits alles gesagt ist? Das zweite große Sommer-Open-Air ist am selben Ort: Rammstein, 1. Juli. Grrrrrollen, Donner, Blitz und Pyro; und spielfrei bei der Fußball-EM. Nicht unwichtig für die, die Fußball noch mögen.

Rammstein kommt am 1. Juli zum Sommer-Open-Air.

Foto: dpa Picture-Alliance / Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress / picture alliance / Geisler-Fotop

Sting und Lionel Richie spielen im Stadtpark

Das Reeperbahnfestival 2020 findet vom 16. bis 19. September statt, das Dockville Festival vom 21. bis 23. August. An beiden Terminen wird der popkulturelle Zeitgeist vermessen, große Karrieren beginnen hier eher, als dass sie enden. Was nicht heißt, dass man nicht auch bei den großen Namen Entdeckerfreude empfinden darf. Künstler wie Nick Cave (BC Arena, 18.5.), die Pet Shop Boys (BC Arena, 22.5., neues Album „Hotspot“ am 24. Januar), Paul Weller (26.5., Docks) und vielleicht sogar Lenny Kravitz (BC Arena, 26.6.) haben im Verlaufe von langen Karrieren immer wieder ihren Sound verändert. Weitere Höhepunkte des Konzertsommers: Patti Smith (10.6.), Sting (20.6.), Foreigner (23.6.), Lionel Richie (28.6.) und Cat

Stevens (26.7.) – sie alle spielen im Stadtpark. Céline Dion dagegen vertraut nicht aufs Hamburger Wetter. Sie gastiert am 22.6. in der BC Arena.

Das neue Album von The 1975 (hier: Matt Healy) erscheint bald.

Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance / Photoshot

Vom gesetzten Rock-und-Pop-Personal zu den Jüngeren und Wilderen von heute und also zu The 1975. Die Band um Sänger Matt Healy ist im vergangenen Jahrzehnt die beste Erfindung der Popmacht Großbritannien gewesen, die wenigstens in Sachen Musik äußerst integrativ ist. Das hören wir uns weiter sehr gerne an, auch ganz ohne „Rule Britannia“ (apropos: Britpop-Legende Liam Gallagher spielt am 5.2. in der Sporthalle). Mehr Popgegenwart als The 1975 geht nicht: Keine Band zitiert offensichtlicher, um aus all dem Vorgefundenen etwas ganz Eigenes zu machen. Das ist noch nie Indierock gewesen, ist aber auch kein Soul oder R ’n’ B. Das ist einfach beinah alles aus 60 Jahren Pop. Das neue Album „Notes On A Conditional Form“ erscheint am 21. Februar und damit nur etwas mehr als ein Jahr als das herausragende „A Brief Inquiry Into Online Relationships“.

Lionel Richie kommt im Juni nach Hamburg

Foto: imago images / MediaPunch

Ebenfalls bereits im Frühjahr mit Spannung erwartet werden die neuen Alben von Green Day („Father Of All Motherfuckers“, 7.2.), Tame Impala („The Slow Rush“, 14.2.), Grimes („Miss Anthropocene“, 21.2.) und Caribou („Suddenly“, 28.2.). Und versprochen, aber noch nicht exakt terminiert für 2020 sind bislang auch neue Alben von Bruce Springsteen, Einstürzende Neubauten, The Cure, The Killers und Ozzy Osborne. Ganz ohne Altmeister wäre es ja auch definitiv kein gutes Albumjahr; und es werden noch mehr Veröffentlichungen dazukommen.

Die beste Nachricht ist aber, dass es auch im neuen Jahr neue Bands geben wird, mit denen jetzt noch kaum jemand rechnet; wer erinnert sich nicht an Zeiten, in denen man von Konzerten nach Hause kam und die Entdeckung des Abends die Vorband war.