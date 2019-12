Hamburg. Wer Christoph Schoener gelegentlich in der persönlichen Begegnung erlebt hat, weiß: Eigentlich ist er ja eher nicht so der rührselige Typ. „Ich rette mich dann meistens in Humor“, sagt der scheidende Michel-Kirchenmusikdirektor mit dem für ihn so typischen, selbstironischen Blitzen in den Augenwinkeln. Aber jetzt, bei den letzten Aufführungen von Bachs Weihnachtsoratorium während seiner Amtszeit – insgesamt hat er das Stück knapp 80-mal im Michel dirigiert – da war er dann doch ein bisschen angefasst. „Beim Choral ,Dies hat er alles uns getan‘ im dritten Teil musste ich mich ziemlich zusammenreißen“, sagt Schoener beim Gespräch in seinem Büro gegenüber von Hamburgs berühmtester Hauptkirche, das er zu Anfang Januar für seinen Nachfolger Jörg Endebrock räumen wird.

Die Arbeit mit dem Chor ist ihm spürbar ans Herz gewachsen. Wer hätte das gedacht, nach der schwierigen Anfangszeit. Als Christoph Schoener im Februar 1998 sein Amt antrat, konnten sich die Mitglieder des damaligen St.-Michaelis-Chors mehrheitlich keine Zusammenarbeit vorstellen. „Der alte Chor hatte mich wegen vermeintlicher Unfähigkeit glatt abgelehnt“, erinnert sich Schoener heute. Skandal im Chorbezirk!

Welle der Solidarität

„Das war natürlich keine einfache Situation für mich und wurde auch sehr einseitig dargestellt, als angeblicher „Rausschmiss des Chores“, der es definitiv nicht gewesen ist. Aber dadurch bekam ich einen großen Bekanntheitsgrad und habe von einer Welle der Solidarität in der Hamburger Chorszene profitiert. Da kamen dann viele Sängerinnen und Sänger, um zu helfen.“ Mit denen hat Schoener den neuen Chor St. Michaelis gegründet und die gegen ihn gerichteten Vorwürfe schon bald mit künstlerischen Resultaten entkräftet.

Der personelle Wechsel brachte auch einen Stilwandel der Kirchenmusik am Michel. Vertrat sein Vorgänger Günter Jena noch eine eher romantische Auffassung, kam Schoener aus einer ganz anderen Tradition und mit dementsprechend anderen Klangvorstellungen, gerade was die Barockmusik und damit das Kernrepertoire von Johann Sebastian Bach betrifft. „Ich war vorher im Großraum Köln tätig, da hatte sich die Historische Aufführungspraxis schon längst als Standard etabliert. Wenn ich dort 1988 eine h-Moll-Messe mit modernen Instrumenten gemacht hätte, wäre ich komplett unten durch gewesen. In Hamburg war die Idee, Bach mit alten Instrumenten aufzuführen, dagegen noch ziemlich unerhört.“

Anfängliche Widerstände

Aber auch da hat sich der gebürtige Heidelberger – in Freiburg, Paris und Amsterdam ausgebildet – gegen die anfänglichen Widerstände durchgesetzt, die in diesem Fall von außen kamen. Mit beharrlicher Probenarbeit formte er seinen rund 90 Sängerinnen und Sänger umfassenden Chor zu einem flexiblen Klangkörper, der nicht nur in der Barockmusik seine Qualitäten zeigt. „Ich bin schon stolz darauf, was wir für ein Niveau erreicht haben, mit einem Chor, der ja kein Profi-Ensemble ist, obwohl einige Mitglieder eine Gesangsausbildung haben. Wir haben eine sehr schöne Marienvesper von Monteverdi gemacht, aber auch das anspruchsvolle „Golgo­tha“ von Frankl Martin oder ein zeitgenössisches Werk wie Wolfgang Rihms „Deus passus“.

Und dazu immer wieder Repertoirestücke wie das Brahms-Requiem oder Bachs Weihnachtsoratorium. Solche Stücke regelmäßig auf diesem Niveau aufführen zu können, das ist schon ein großes Privileg.“ Besondere Höhepunkte hervorzu­heben, fällt ihm schwer, weil das Weihnachtsoratorium auch beim 75. Mal „einfach toll“ sei. Aber an sein erstes Verdi-Requiem im Jahr 2003 erinnert sich Schoener noch sehr gern. „Da gab es Momente, in denen man denkt, jetzt kriege ich keine Luft mehr!“

Unzählige Proben und Konzerte

Die unzähligen Proben und Konzerte mit dem Chor – der alleine in diesem Jahr eine h-Moll-Messe, eine Matthäus-Passion, einen Auftritt in der Elbphilharmonie, eine Liveübertragung des Brahms-Requiems und viele kleinere Werke gestemmt hat – sieht Christoph Schoener explizit als Herzstück seiner Bilanz nach 21 Jahren als Kirchenmusikdirektor am Michel. Aber das macht nur einen Teil seiner Tätigkeit aus, wie er betont. „Von Haus aus bin ich ja Tastenmensch. Und ich habe mein Repertoire an der Orgel hier reaktiviert und erweitert und sieben oder acht CDs gemacht. Eine davon hat auch einen Echo Klassik gewonnen, was mich natürlich freut, unabhängig von der berechtigten Kritik an dem Preis.“

Diese Auszeichnung für die Aufnahme aller Orgeltoccaten von Bach galt nicht allein dem Interpreten, sondern auch dem herrlichen Klang der vier Michel-Orgeln, den Schoener auf der Mehrkanaleinspielung des Labels MDG beeindruckend abbildet. Der Umbau der Orgeln in den Jahren 2009/2010 hat den Arbeitsplatz noch einmal attraktiver gemacht („Das war unglaublich!“) und gehört ebenso zu den Meilensteinen seiner Amtszeit wie das Bachfest im Jahr 2004 oder die Beschäftigung mit Max Regers Monsterwerk „Introduktion, Passacaglia und Fuge e-Moll“ 2013 – das hatte sich der Kirchenmusiker selbst zum 60. Geburtstag geschenkt.

Neue Herausforderungen

Im Januar geht er nun offiziell in den Ruhestand. Aber das heißt nicht, dass sein Konzertkalender jetzt leer wäre. „Zu Hause rumsitzen und darüber nachdenken, was ich als Nächstes essen soll, ist nichts für mich. Auch wenn ich es ganz schön finde, nicht mehr in dieser ganz regelmäßigen Schlagzahl liefern zu müssen, freue ich mich auf die neuen Herausforderungen.“ Die warten auf den Organisten Christoph Schoener im nächsten Jahr etwa bei Konzerten in Montreal, in der Schweiz und Dänemark und im Freiburger Münster.

Er wird viel in der Weltgeschichte herumreisen, aber Hamburg nicht verlassen. Schoener behält sein Haus in Mümmelmannsberg als Lebensmittelpunkt. Nach 21 Jahren fühlt er sich längst heimisch in der Hansestadt und unter dessen Bewohnern, die ja auch nicht so als die rührseligen Typen bekannt sind und ihre feuchten Augen für besondere Gelegenheiten wie einen Abschied aufbewahren.

Letzte Konzerte mit Christoph Schoener im Michel: Di 31.12., 21.00, Werke von Bach, Mi 1.1., 18.00, Krippenandacht mit Werken von Bach, Hauptkirche St. Michaelis, Restkarten an der Abendkasse