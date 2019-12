Hamburg. Was macht Hamburg als Kulturstadt lebenswert? Klar, es gibt die großen Spielstätten und Festivals, die für zahlreiche Wow-Effekte sorgen. Aber mindestens ebenso wichtig sind die vielen kleineren Orte, an denen sich Menschen inspirieren lassen können. An denen neue Verbindungen entstehen – mit Musik und Kunst als Motor. Genau solch einen Raum gestalten Kai Schulz und Max Reckleben derzeit mit der Hebebühne in Altona.

Hebebühne in Altona war früher Autowerkstatt

Eine ehemalige Autowerkstatt an der Barnerstraße haben die beiden zum Kulturzentrum umgewandelt, anderthalb Jahre Kernsanierung inklusive. Mit einem Konzert von Deutschpop-Poet Paul Jacobi feierte die Hebebühne im Januar 2018 ihre Eröffnung, im zweiten Jahr nimmt das Programm nun gehörig an Fahrt auf.

Der Name erinnert noch an die Zeit, als in dem Hinterhof an Kraftfahrzeugen geschraubt wurde. „Jetzt steht die Hebebühne dafür, Künstlerinnen und Künstler hochzuheben. Ihnen eine Plattform zu bieten“, sagt Schulz. Besonders wichtig ist dem Team, den auftretenden Bands und Soloartisten einen guten Sound und beste technische Voraussetzungen zu bieten. Ein Ansatz, der in der Vita der Betreiber begründet liegt: Schulz hat sich vor zehn Jahren als DJ und Produzent selbstständig gemacht und hautnah miterlebt, wie schwierig gute Orte für Kreative zu finden sind.

Deshalb nahm er die Sache selbst in die Hand und gründete mit Ondoreto ein Kulturnetzwerk, über das er in Eppendorf, Stellingen sowie Alsterdorf Proberäume und Co-Working-Flächen anbietet. Sein Kompagnon Reckleben wiederum macht mit seiner Rockband Brett selbst Musik.

Industrieller Charme trifft gemütliche Flair

Die Hebebühne strahlt reichlich industriellen Charme aus, birgt aber zugleich dank Sesseln und Teppichen ein gemütliches Flair. 200 Gäste finden im Erdgeschoss Platz: Neben dem Hauptraum mit Bühne und Bar liegt das sogenannte Vogelnest, das sich für kleinere Zusammenkünfte eignet. In der ersten Etage befinden sich Proberäume. Auch Recklebens Band ist dort beheimatet.

Schulz ist ein großer Fan solcher Synergieeffekte: wenn musikalische Ideen in der Hebebühne entstehen, entwickelt und später aufgeführt werden. Diese anregende und zugleich familiäre Atmosphäre schätzen auch immer mehr Musiker und Konzertveranstalter: Der Singer-Songwriter Faber zum Beispiel, der längst große Säle füllt, gibt am 6. Dezember ein exklusives (und ausverkauftes) Konzert. Die feinsinnige Pianistin und Sängerin June 97có wiederum präsentiert am 29. November ihr neues Album „Fantasies And Fine Lines“ in Ottensen.

Vom Kunst-Festival zum Poetry-Slam

„2018 hatten wir rund 30 Konzerte, dieses Jahr sind es mehr als doppelt so viele“, sagt Schulz. Doch auch Genreübergreifendes vom Kunst-Festival bis zum Poetry Slam war bereits in der Hebebühne zu erleben. Und Bands nutzen den Ort zudem, um sich auf größere Auftritte und Touren vorzubereiten.

„Die Hebebühne ist ein absolutes Herzblutprojekt“, erklärt Schulz. Und da sie mitten im Wohngebiet sitzen, hat der respektvolle Umgang mit den Nachbarn oberste Priorität. Das heißt: Sie haben in Schallschutz investiert und achten darauf, dass die Nachtruhe gewahrt bleibt. Beraten lässt sich die Hebebühne dabei vom Clubkombinat Hamburg, das sich für die Belange hiesiger Spielstätten einsetzt.

Die Hebebühne jedenfalls ist eine spannende Bereicherung für das innerstädtische Kulturleben. Und gemeinsam mit der Fabrik, dem Monkeys-Musikclub sowie dem Kunsthaus Barner 16, die alle wenige Meter voneinander entfernt liegen, entsteht jenseits von St. Pauli ganz nebenbei ein kleiner, feiner Kulturkiez.

Nächste Konzerte: BLVTH am 19.12., 20 Uhr, Karten 18,30 Euro; Taimane am 4.1., 20 Uhr, Karten ab 19,40 Euro; www.die-hebebuehne.com