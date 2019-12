Hamburg. Einfach mal in Schönheit schwelgen, mit allen Sinnen genießen -- das kommt, ironischerweise zur Weihnachtszeit, meist zu kurz. Im Museum für Kunst und Gewerbe öffnet am Sonntag eine Ausstellung, die die Besucher in einen sinnlichen Kosmos aus Farben, Formen, Klängen, Bildern, Geräuschen und Gefühlen entführt. Erdacht von Stefan Sagmeister, Superstar der New Yorker Grafikdesign-Szene mit Wiener Blut, und seiner Partnerin Jessica Walsh.

„Bei vielen unserer Kollegen gilt Schönheit als altmodisch, oberflächlich oder kommerziell“, sagt Stefan Sagmeister. „Wir aber glauben, dass sie in uns allen tief verwurzelt ist und Einfluss auf unser Leben, unser Wohlbefinden und unser Verhalten hat.“ Es sei nicht der Verlust des Schönen an sich, sondern vielmehr der Verlust der Aufmerksamkeit für das Schöne in der Welt, der sich seit dem beginnenden 20. Jahrhundert bemerkbar macht und den Begriff auch aus der Kunstwelt verdrängt hat – gipfelnd im Urinal-Readymade „Fountain“ von Marcel Duchamp.

Dem wollen die beiden mit einer Mischung aus Alltagsbeobachtungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen etwas entgegensetzen; ein Plädoyer für die Lust am Schönen. Denn „Beauty“, so der Ausstellungstitel, ist überall zu finden. In der albanischen Hauptstadt Tirana, wo der Bürgermeister Häuser bunt anmalen ließ und damit die Kriminalitätsrate senkte. In Moskau, wo die U-Bahnhöfe hübscher sind als irgendwo anders auf der Welt, oder in einer New Yorker Subway-Unterführung, die vom Designer-Duo kreativ mit einem „Yes“-Logo gestaltet wurde und nun beliebtes Fotomotiv bei Hochzeitspaaren ist.

In Moskau gibt es die hübschesten U-Bahnhöfe

Schönheit liegt auch in der Luft: So zieht im Flur der ersten Etage eine Wandinstallation die Blicke auf sich, die einen Schwarm von Schwalben simuliert und von den Betrachtern per Joystick choreographiert werden kann. Gegenüber werden hellgraue Müllbeutel von kleinen Ventilatoren aufgeblasen und wieder leergepumpt, was ein vergnügliches Kunstwerk ergibt. Durch eine Nebelwand schreitet man in einen Raum, der durch eine Natriumdampflampe erleuchtet wird und so eine Baustellenatmosphäre erzeugt. „Sind Sie chromophob? Oder lieben Sie Farben?“

Diese ist nur eine von vielen interaktiven Stationen, die das ästhetische Empfinden triggern wollen. Das eigene Design auf eine Stofftasche drucken, sich virtuell kostümieren und fotografieren, Renaissance-Gemälde mit Buntstiften ausmalen, den persönlich schönsten Duft auswählen, verschieden gefertigte Tongefäße befühlen. Dabei schwingt stets die These mit, dass etwas, das mit Sorgfalt hergestellt wurde, am ehesten das Zeug dazu hat, von uns als schön angesehen zu werden.

Auch, wenn das Grundmaterial Abfallprodukte sind, so wie die lustigen bunten Bälle aus Guatemala, die wie ein Teppich von der Wand hängen – hergestellt aus Schweinsblasen. Oder ein riesiger Kronleuchter, der sich ausgenommen gut über dem dunkelbraunen Thonet-Ensemble macht – und den der französische Designer Thierry Jeannot mit Müllsammlern in Mexico City zusammengesetzt hat.

Jeder kann sich eine Sammlung des Schönen aufbauen

Komplettiert wird die Ausstellung mit einer persönlichen Auswahl formal schöner Objekte aus dem Museum selbst: Sagmeister & Walsh durften sich aus der Sammlung und der Dauerausstellung bedienen. Und es hat ihnen sichtlich Spaß gemacht, ein schwarzes ballonartiges Abendkleid von Comme des Garçons neben eine Kopie eines römischen Jünglingstorsos zu stellen, einen venezianischen Fußbecher aus Netzglas und eine Samuraimaske zu zeigen oder den giftgrün glitzernden Sessel „Roma“ von Marco Zanini aus dem Jahr 1986 zu zeigen. Auch Besucher werden animiert, ihre persönlichen Lieblingsstücke zu wählen und sich eine private Sammlung des Schönen aufzubauen.

Für Direktorin Tulga Beyerle ist „Beauty“ ein „neuer Blick auf die Schönheit unserer Sammlung“ und darüber hinaus „eine wirkliche Bereicherung in einer Umwelt, die von DIN-Normen in ein Korsett gepresst und nur noch darauf ausgerichtet ist, dass sie möglichst sicher und effektiv zu reinigen ist.“ Das mache das menschliche Miteinander immer nur noch härter und brutaler. „Die Ausstellung ist eine Lektion in Achtsamkeit. Sie macht uns bewusst, dass wir ein Recht darauf haben, unser Leben schön zu gestalten und nicht bloß praktisch.“

Man denke nur an den Siedlungsbau der 1970er-Jahre, ergänzt Stefan Sagmeister: „Die Menschen haben sich dort nicht wohlgefühlt. Die Utopie, möglichst viele Menschen auf geringem Raum unterzubringen, ist somit gescheitert. Ich glaube fest daran, dass sich Schönheit im 21. Jahrhundert wieder in unserer Kultur verankern wird.“ Es scheint an der Zeit, das durch den US-Architekten Louis Sullivan formulierte „Form follows function“ umzukehren. „Denn“, so Sagmeister, „Schönheit an sich ist eine Funktion.“

„Sagmeister & Walsh: Beauty“ 15.12.-26.4.2020 im Museum für Kunst und Gewerbe (U/S Hauptbahnhof), Steintorplatz, Di-So 10.00-18.00, Eintritt 12,-(8,- (ermäßigt). Exklusiv für Abendblatt-Leser: Führung mit Snack: 22.1., 18.00, 25,- Euro. Buchung: Abendblatt-Geschäftsstelle, Gr. Burstah 18-32, T. 30 30 98 98, www.abendblatt.de/leserevents