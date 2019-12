Hamburg. Hannah Arendt und Mary McCarthy lernen sich 1945 in einer Bar in Manhattan kennen, werden Freundinnen und schreiben sich 25 Jahre lang Briefe: Dokumente eines unverbrüchlichen Vertrauens, zugleich ein beispiellos offener Dialog zweier intelligenter Frauen, die beherzt und unvoreingenommen über alles sprechen, was sie bewegt: Politik, Moral, ihre Bücher, ihre Männer.

Diesen außergewöhnlichen Briefwechsel zwischen der damals 40-jährigen deutsch-amerikanischen Publizistin und der sechs Jahre jüngeren US-amerikanischen Schriftstellerin und Frauenrechtlerin haben jetzt Katharina Thalbach und Sandra Quadflieg vertont: „Im Vertrauen, Briefe 1949–1975“ (Random House, Hörbuch, 2 CD, 19,99 Euro).

Inspirierender Ausstausch

„Hier trafen zwei aufeinander, die gegensätzlicher nicht hätten aufwachsen können“, sagt Sandra Quadflieg. „Judentum und Katholizismus, europäische Bildung und politische Kultur Amerikas, deutsche Universitätstradition und Upper-Class-College-Erziehung, das Amerika des New Deal und das Deutschland des Nationalsozialismus.“ Und vielleicht gerade deshalb sei ihr Austausch so in­spirierend gewesen.

Hannah Arendt faszinierte an Mary McCarty, dass sie sich das Staunen des Kindes bewahrt hat, das entdeckt, dass „der Kaiser keine Kleider anhat“. Und Mary bewunderte Hannah als den einzigen Menschen, „dem sie beim Denken zugeschaut hat“, sagt Sandra Quadflieg, der die Idee zu diesem Hörbuch quasi zugeflogen kam.

Briefwechsel zwischen Claire und Yvan Goll

Und zwar nach der Live-Premiere des Briefwechsels zwischen Claire und Yvan Goll, den sie zusammen mit Ulrich Tukur vertont hat. Bei der anschließenden Autogrammstunde im St. Pauli Theater kam eine Zuschauerin zu ihr und sagte: „Ich kenne nur einen einzigen Briefwechsel, der genauso brillant ist – der zwischen Hannah Arendt und Mary McCarthy.“

Quadflieg bestellte sich das Buch, schon das erste Zitat von Hannah Arendt zog sie in ihren Bann: „Man kann nicht sagen, wie das Leben ist, es sei denn, man erzählt die Geschichte.“ Quadflieg machte sich an die Arbeit, aus dem Ma­terial ein komprimiertes Hörbuch zu schreiben, „das auf zwei CDs limitiert sein musste und dennoch das ganze Leben, ihre Arbeit und Freundschaft widerspiegeln sollte“. Sie gewann Katharina Thalbach als Partnerin: „Schon beim Lesen hatte ich ihre Stimme im Ohr.“

Herausgekommen ist ein Hörbuch über zwei Frauen, die nicht nur leidenschaftlich dachten, sondern auch leidenschaftlich lebten. „Es fesselte mich, wie sie ihr künstlerisches Leben bewältigten“, sagt Sandra Quadflieg, „wie offen sie miteinander über alles im Vertrauen sprachen – und wie scharfsinnig sie ihre Gedanken dabei formulierten.“