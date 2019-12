Klassik. „Wahre Freundschaft kann nur auf der Verbindung ähnlicher Naturen beruhen“, fand Ludwig van Beethoven. So gesehen liegt es ziemlich nah, dass sein in wenigen Tagen beginnendes Jubiläumsjahr landauf, landab auch mit kleinen Konzerten im privaten Rahmen gefeiert wird.

Dort also, wo sich Menschen in eigenen vier Wänden zusammenfinden, um dort Musik zu machen oder Musik zuzuhören. Am besten natürlich ausschließlich Werke aus dem Katalog des Wieners aus Bonn. Und im Idealfall werden alle dabei danach deswegen Brüder. Und bleiben es auch.

Hamburg: 30 Konzerte zum Beethoven-Jahr

Die Initiative „Beethoven bei uns“ ist eine von vielen Ideen, mit denen die zentrale Betreibergesellschaft mit dem kurzatmigen Namen BTHVN 2020 in ganz Deutschland hausieren geht. Bundesweit finden am 14. und 15. Dezember rund 800 Konzerte statt, in Hamburg immerhin etwa 30. Diese Gratulationstermine sind sicher nicht ohne Hintergedanken gewählt, denn Ludwigs Taufdatum war der 17. Dezember 1770.

Charmant an dieser Idee ist die Tatsache, dass bei diesen privaten Beethoven-Heimspielen kein Eintritt verlangt wird (ausgenommen sein können allerdings Partnerveranstaltungen, beispielsweise in Restaurants), möglich ist auch Musiker-Vergütung auf Spendenbasis. Die Internetseite gibt einen Überblick über die Besuchsmöglichkeiten. Reservieren, hingehen, fertig.

Wohnzimmer-Klassik

Die Programmbandbreite der hiesigen Veranstaltungen ist umfangreich: Es gibt das klassische Sortiment, in Wohnzimmer passend, auch Lesungen sind dabei. In der Fabrik der Künste gibt es ein Klavierkonzertchen, im Bechstein Cen­trum treten Mitglieder des Vereins Klassische Musik und Kultur für Kinder e. V. auf.

Andererseits könnte, wer will, auch in einem Restaurant oder durch eine Schauspieler-Performance auf den Geschmack kommen: Das Impro-Theater Steife Brise lädt ein zu „Beethoven goes Seemannsgarn“, dort will ein Maler, musikalisch untermalt von einem Streichtrio, malen. „Sushi, neu aufgerollt im Beethoven-Stil“? Die Musikgeschichte muss deswegen wohl eher nicht umgeschrieben werden.

Eine absolute Beethoven-Pflicht bestand bei der Zusammenstellung der Programme nicht. Also ist es von den Spielregeln gedeckt, dass das Boulanger Trio im Harburger Speicher am Kaufhauskanal Klaviertrios von Beethoven und Clara Schumann kombiniert, kurz vor Ende ihres Jubiläumsjahrs.

„Beethoven bei uns“ Sa 14.12 und So 15.12. Anmeldung im Internet auf www.beethovenbeiuns.de. In aller Regel ist der Eintritt frei.