Hamburg. Es sind turbulente Tage für Michael Frowin und Heiko Schlesselmann, die Chefs des Theaterschiffs. Im Mai 2020 soll – endlich – die 1,3 Millionen Euro teure Sanierung von Hamburgs schwimmender Bühne mit Geld der Stadt, vom Bund und 270.000 Euro aus Bordmitteln in der Werft beginnen. Am Sonnabend (11 Uhr) geht eine Benefiz-Gala in der Elbphilharmonie über die Bühne (Restkarten: 120 Euro).

Zuvor erfuhren Schlesselmann und Frowin, dass sie für März und April noch einen Ausweich-Liegeplatz suchen müssen. Wegen eines von der Umweltbehörde geplanten neuen Hochwasserschutz-Tores vor dem Nikolaifleet soll dieses im Frühjahr trockengelegt werde. Am Donnerstag entschied sich: „Das Schiff“ macht am 4. März an den Magellan-Terrassen im Sandtorhafen fest, ein Platz für Traditionsschiffe.

Tradition hat auf dem Schiff (Baujahr: 1912), seit 1975 im Nikolaifleet als Theaterschiff verankert, auch ein Fest-Programm. „Mutti macht den Weihnachtsmann“, lautet der Titel des siebten Streichs von Frowin (Buch und Regie). Obwohl es stets ein zweischneidiges Schwert ist, wenn Schauspieler ein Kabarettprogramm spielen (und singen) – turbulent und spaßig ist dieser neue Merkel-freie Abend. Das Premierenpublikum honorierte ihn mit viel Applaus und Lachern – dem Wiedererkennungswert sei Dank.

Böse, bissig, aber auch anzüglich und kalauerträchtig

Das Paar Lea (Bodil Strutz) und Marc (Frank Roder), ein ausgewiesener Sparfuchs, freut sich auf Heiligabend ohne familiäre Zwänge. Leas Mutter (Jessica Kosmalla) ist seit einem Jahr auf Weltreise – bis sie am 24.12. wieder bei Tochter und Schwiegersohn reinschneit. Schon ist der Grundsatz „Keine Geschenke“ über den Haufen geworfen.

Schnell schaukeln sich die Konflikte hoch. Auch Gesellschafts- und Konsumkritik - basierend auf Fakten und Zahlen – sowie Spitzen auf die SPD hat Autor Frowin ins Satire-Paket gepackt. Böse, bissig, aber auch anzüglich und kalauerträchtig ist das. Roder alias Marc gibt’s der Schwiegermutter: „Kreuzfahrt mit Helene Fischer – das ist See-Bestattung bei vollem Bewusstsein.“ Bodil Strutz glänzt als enthemmt Betrunkene, und alle drei schlüpfen in der Selbsthilfegruppe „Mein schlimmstes Weihnachtstrauma“ in ulkige Kostüme: als Weihnachtsfrau, Tannenbaum und Lebkuchen.

Beim Gesang indes hapert es. Dabei hat Tastenkabarett-Meister Axel Pätz vier feine neue Spott-Lieder geschrieben. Roders „Weber-Grill“ ist noch die beste Interpretation. „Wellnessalarm“ und der „Apple-Song“ vom Kleinkunst-Rock-’n’-Roller Michael Krebs hingegen verpuffen leider.

„Mutti macht … “ Sa 7.12., 16.00 + 19.30, bis 26.12., „Das Schiff“, Nikolaifleet/Holz­brücke 2, Karten zu 12,50 (erm.) bis 27,-: T. 69 65 05 60