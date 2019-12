Hamburg. „Ich interessiere mich für Politik. Aber wenn ich an Trump, den Brexit und all die Lügen denke, die verbreitet werden, kommt es mir hoch.“ Mick Hucknall, Sänger von Simply Red, ist dabei, sich in Rage zu reden, wenn er an die Welt außerhalb des Hotelzimmers im Hamburger SAS Radisson denkt, in dem er eigentlich über sein aktuelles Album „Blue Eyed Soul“ sprechen soll. Eine Bestandsaufnahme zur aktuellen Lage gibt es in den neuen Songs nicht. „Sie haben nichts mit Politik zu tun. Sie sind eher eine Flucht aus dem ganzen Mist, den man jeden Tag in den Zeitungen liest oder im Fernsehen hört“, sagt Hucknall.

Gesellschaftskritik hat ohnehin nie zu den Themen der Songs gehört, die Hucknall mit seiner Band Simply Red seit Mitte der 80er-Jahre veröffentlicht und die ihn zu einem der erfolgreichsten britischen Pop-Künstler gemacht haben. Simply Red zählt zum Mainstream, die Liebeslieder und Balladen werden von den Radiostationen gern gespielt, aber Hucknall versteht sich nicht nur als Popsänger: „Der Albumtitel drückt es aus: Ich mache ,blue eyed soul‘“.

Mick Hucknall will ein ganzes Stück funkiger sein

Seit den 60er-Jahren gibt es den Begriff der „Soulmusik mit blauen Augen“. Damit wurden weiße Sänger und Sängerinnen mit einer „schwarzen Stimme“ bezeichnet, etwa Dusty Springfield, The Righteous Brothers und später Joss ­Stone. Auch der rothaarige Mick Hucknall aus Manchester gehört in diese Reihe. Neben eigenen Songs finden sich in Hucknalls Repertoire zahlreiche Coverversionen von Songs afroamerikanischer Künstler, darunter „If You Don’t Know Me By Now“, mit dem Harold Melvin and The Blue Notes 1972 einen Hit hatten.

Hucknall nahm es 1989 für das Album „A New Flame“ auf. „Teddy Pendergrass, Sänger bei Harold Melvin, hat zu mir gesagt, nachdem er meine Version gehört hatte: ,You nailed it!‘“, sagt Hucknall mit breitem Grinsen. Ein großes Kompliment.

Die Band im Überblick:

Simply Red wurde 1984 von Sänger Mick Hucknall gegründet, der Bandname bezieht sich auf die roten Haare des Frontmanns.

In den 80er-Jahren hatte Simply Red zahlreiche Hits, darunter „Money’s Too Tight To Mention“, „Holding Back The Years“, „The Right Thing“ und „If You Don’t Know Me By Now“.

Das Album „Life“ schaffte es 1995 auf Platz eins der Charts in Deutschland und Großbritannien.

„Mit ,Blue Eyed Soul‘ wollte ich ein ganzes Stück funkiger sein als auf den vorangegangenen Platten“, erklärt er. „Bad Bootz“, „Ring Tha Bell“ und der Opener „Thinking Of You“ sind Nummern mit stampfendem Rhythmus und jazzigen Bläsern. Auch eine Menge Blues gibt es in den neuen Stücken. „Riding On A Train“ variiert ein dort ständig wiederkehrendes Thema, „Don’t Do Down“ verbindet Blues und eine funkig geschlagene Gitarre im Stil von Chic. Balladen wie „Sweet Child“ und „Complete Love“ gibt es zwar auch, doch Hucknall wollte es bei der Produktion mal wieder richtig krachen lassen: „Viele der Songs haben wir live im Studio aufgenommen, um die Energie rüberzubringen“, erzählt er.

Im Herbst 2020 spielt Simply Red in der Barclaycard Arena

Simply Red: „Blue Eyed Soul“ (BMG)

Foto: BMG

Der scheinbare Widerspruch zwischen seiner weißen Haut und seiner schwarzen Stimme beschäftigt ihn weiterhin. „Vor Jahren haben amerikanische Radiomoderatoren zu mir gesagt: ,Für einen schwarzen Sender bist du zu weiß und für einen weißen Sender klingst du zu schwarz.‘ Was für ein Unsinn! Ich bin ein britischer Künstler und stehe in der Tradition von Bands wie den Beatles, den Rolling Stones und Led Zeppelin, die den Blues populär gemacht haben. Mick Jagger hatte in den 60er-Jahren mit denselben Probleme zu kämpfen. Es stimmt, dass wir uns bei afroamerikanischer Musik bedienen, aber wir haben auch etwas komplett Neues geschaffen“, verteidigt Hucknall die Musik, die in den 60er-Jahren als „Blues Invasion“ von Großbritannien in die USA kam.

Viele Künstler gehen sehr bald nach der Veröffentlichung einer neuen Platte auf Tournee. Hucknall hat sich anders entschieden. „Wir kommen erst im kommenden Jahr nach Hamburg. Für die Shows ist ein neues Album nicht so wichtig, weil wir im Laufe der Jahre sehr viele Hits gesammelt haben. Außerdem haben die Fans, die sich jetzt ,Blue Eyed Soul‘ kaufen, ein Jahr lang Zeit, sich mit den neuen Liedern vertraut zu machen.“

Konzert: Do 29.10.2020, 20 Uhr, Barclaycard Arena, Karten ab 67,15 u. a. in der Abendblatt-Geschäftsstelle (Großer Burstah 18–32) und unter Tel. 30 30 98 98; www.simplyred.com