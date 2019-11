Hamburg. Es ist schon eine illustre Gesellschaft, die durch das Märchenland Oz marschiert. Ein ängstlicher Löwe gehört genauso zu der Gruppe wie eine Vogelscheuche, die nur Stroh im Kopf hat, ein Blechmann mit einem gebrochenen Herzen und die aus Kansas stammende Dorothy mit ihrem sprechenden Hund Toto.

Dorothy (frisch und charmant: Nina Carolin) und Toto hat es durch einen Wirbelsturm von Kansas nach Oz verschlagen, nun sind sie mit den neuen Gefährten auf dem Weg in die Smaragdstadt, wo der mächtige „Zauberer von Oz“ ihnen den Weg zurück in die amerikanische Heimat weisen soll. Doch das Mächtigste an ihm ist sein grün schillernder Hut.

"Zauberer von Oz" denkt auch an die Eltern

Ayla Yeginer hat sich das Kinderbuch von Lyman Frank Baum vorgenommen und für das Ohnsorg-Theater als diesjähriges Weihnachtsmärchen inszeniert. Das Stück ist zwar für Kinder schon ab vier Jahren konzipiert, doch die junge Regisseurin hat eine zweite Ebene für die Erwachsenen eingebaut.

Vor allem die gemeine Hexe des Westens, vorzüglich gespielt von Stephan Möller-Titel, haut eine Reihe von Kalauern raus, die für die Elterngeneration gedacht sind.

Aber auch die Kleinen im Saal merken sehr schnell, dass diese Hexe alles andere als gemein ist. Immer wieder bekommt sie für ihre vorlauten Sprüche und ätzenden Lieder spontanen Beifall. Die Songs für dieses wirklich bezaubernde Stück hat Stefan Hiller geschrieben, der auch die musikalische Leitung innehat.

Szenenbilder begeistern das Publikum

Das Ohnsorg-Team hat auch beim Bühnenbild, den Animationen und den Kostümen nicht gegeizt. Ob Hinter­wäldler-Idyll in Kansas, undurchdringlicher Wald oder goldglänzendes Getreidefeld in Oz, die Szenerie wechselt schnell und überrascht die Zuschauer jedes Mal aufs Neue.

Die sieben Schauspieler machen ihre Sache ebenfalls famos und ernten nach eineinhalb Stunden lauten Beifall und können von der Bühne in strahlende Kindergesichter blicken. Gut gezaubert!

