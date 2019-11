Hamburg. 40 Jahre sind eine lange Zeit. Das wissen auch Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich, die Sprecher des erfolgreichsten Detektiv-Trios der Welt. Seit 1979 übernehmen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews alias die drei Fragezeichen jeden Fall. Diesen Monat erschien die 202. Folge. Bei ihrer neuen Liveshow in der Barclaycard Arena kristallisierte sich am Wochenende jedoch schnell heraus: Sie sind noch lange nicht am Ende.

Die drei Schauspieler gehen auf Zeitreise

Mit „Die drei ??? und der dunkle Taipan“ verneigen sich Rohrbeck, Wawr­czeck und Fröhlich symbolisch vor ihren Fans. Um das 40. Jubiläum besonders zu zelebrieren, gehen die drei Schauspieler mit ihrer neuen Show auf Zeitreise. Alte Folgen wie „Der Zauberspiegel“ oder „Das Aztekenschwert“ rücken wieder in den Vordergrund. Ein Nostalgie-Schmuckstück erster Klasse.

Im Gegensatz zur Show „Phonophobia – Sinfonie der Angst“ hält sich die neue Folge vornehm zurück: Die einzigen Bühnenelemente sind drei große Fragezeichen, die vor einem schwarzen Vorhang aufragen. Mehr braucht es auch nicht. „Die drei ??? und der dunkle Taipan“ beruft sich auf das, was die drei Fragezeichen als Hörspiel ausmacht: altbekannte Charaktere, einen Erzähler, einen Geräuschemacher – und eine spannende Geschichte.

Applaus für Tradition und Klischees

Das kommt gut an. Tosender Applaus brandet in der ausverkauften Halle auf, wenn Rohrbeck, Wawrczeck oder Fröhlich auf Traditionen und Klischees der Serie anspielen. „Wir sind 16 Jahre alt – und das schon seit 40 Jahren“, sagt Fröhlich. Gratulation.

„Die drei ??? und der dunkle Taipan“ wieder Do 12./Fr 13.3. 2020, jew. 20.00, Barclaycard Arena, Karten ab 55,- im Vvk.