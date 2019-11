Hamburg. Welch ein Anfang, der schon ein Ende ist. Es ist ihr 60. Geburtstag. Aber kein Grund zum Feiern. Gleich nach dem Aufstehen öffnet eine Frau in ihrer Hochhauswohnung ein Fenster, stellt einen Stuhl davor und steigt darauf. Sie müsste nicht mal springen, könnte sich nur fallen lassen. Doch just in diesem Moment klingeln zwei Polizisten an ihrer Tür, die einen Zeugen für eine Hausdurchsuchung brauchen. Da steht sie dann, im Zimmer des Nachbarn, fremd und geniert. Und streicht doch zart über das Klavier.

Mit dieser ersten Sequenz ist im Grunde schon alles gesagt über diese von Corinna Harfouch grandios verkörperte Frau. Der Name, den sie trägt, ist in der Filmgeschichte eigentlich bereits für immer besetzt. Lara, das war die große Liebe im Klassiker „Doktor Schiwago“. Diese Lara aber, das wird schnell klar, hat nie eine Liebe gehabt. Außer wohl die zur Musik. Wovon das heimliche Streichen über das Klavier zeugt, ein kurzer, intimer Augenblick, ein dezenter Fingerzeig.

Fortan folgt der Film seiner Titelfigur durch einen einzigen Tag. Durch den runden Geburtstag, der eher ein Trauertag ist. Der Freitod wurde vermasselt. Dafür rechnet Lara auf andere Weise mit ihrem Leben ab. Die Frau, die vor ihrer Pensionierung in der Stadtverwaltung gearbeitet hat, hebt sämtliches Geld von der Bank ab. Kauft alle Eintrittskarten, die noch übrig sind für das große Konzert, das ihr Sohn, ein Pianist, just an ihrem 60. gibt.

Das Drama zwingt uns, unsere eigenen Lebensentwürfe zu überprüfen

Und lässt sich treiben durch den Tag, durch ihren West-Berliner Kiez. Sie trägt einen dicken Mantel und eine riesige Sonnenbrille, was wie ein Panzer wirkt. Sie kauft für den Abend ein schickes Kleid, in dem sie doch wie Falschgeld aussieht. Und sie verschenkt die Tickets an einstige Kollegen – die ­Lara alle gefürchtet, wenn nicht gehasst haben – und an Nachbarn, Taxifahrer, Zufallsbegegnungen. Freunde scheint sie keine zu haben. Selbst der eigene Sohn, Viktor (Tom Schilling), antwortet auf keinen ihrer Anrufe.

Sieben Jahre ist es her, dass Jan-Ole Gerster mit seinem Debüt „Oh Boy“ ­begeistert hat. Sieben lange, quälende Jahre auf der Suche nach einem neuen Stoff, der dem riesigen Erfolg des Erstlings gerecht wird. Das Warten hat sich gelohnt. Mit „Lara“ ist ihm erneut ein großer Wurf gelungen. Ein bestechendes Porträt voller tiefer, bitterer Wahrheiten, eingefangen in kühlen, streng kadrierten Bildern. Ein Drama, das uns alle zwingt, eigene Lebensentwürfe zu überprüfen.

Film handelt von einem Mutter-Sohn-Konflikt

Wieder folgt der Film einer verlorenen Figur, die an einem Tag durch Berlin treibt. „Lara“ handelt von einem Mutter-Sohn-Konflikt, diesmal ganz aus der Perspektive der Älteren, der Film führt hier in den alten Westen, besticht durch klare, wenn auch kalte Farben und wird von klassischen Kompositionen getragen.

Man möchte sich den Film gleich ein zweites Mal ansehen, um zu zählen, wie wenige Sätze Harfouch sagt, wie oft sie zum Sprechen ansetzt und sich dann doch auf ihre Lippen beißt. Ganz groß ist schließlich der Moment, wenn ihre Lara am Ende erkennen muss, dass ihr ganzes Leben auf einer Fehleinschätzung beruhte, dass sie wohl doch nur ein verfehltes Leben gelebt hat.

„Lara" D 2019, 98 Min., o. A., R: Jan-Ole Gerster, D: Corinna Harfouch, Tom Schilling, André Jung