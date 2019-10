Hamburg. Die deutsche Besetzung für die deutschsprachige Erstaufführung des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“, das ab 15. März im Mehr! Theater in Hamburg über die Bühne geht, steht fest.

Die Rolle des Harry Potter übernimmt Markus Schöttl, der bisher unter anderem in Wien („Beautiful Thing“), Erfurt („West Side Story“) und Karlsruhe („Tinder – Das Musical“) zu erleben war. In den weiteren Hauptrollen sind Jillian Anthony als Hermine Granger, Sebastian Witt als Ron Weasley, Sarah Schütz als Ginny Potter, Vincent Lang als Albus Potter, Madina Frey als Rose Granger-Weasley, Alen Hodzovic als Draco Malfoy und Mathias Reiser als Scorpius Malfoy zu sehen. Auf den Social-Media-Kanälen der Produktion werden sich die Hauptdarsteller am Dienstag vorstellen.

Karten für den Hamburger Harry Potter gibt es bereits

„Harry Potter und das verwunschene Kind“ spielt 19 Jahre nach den Abenteuern des letzten Harry-Potter-Bandes von J. K. Rowling. Das Stück erlebte seine Welturaufführung 2016 in London und läuft inzwischen auch in New York und Melbourne mit großem Erfolg.

Für die Hamburger Produktion, die erste in deutscher Sprache, wird das Mehr! Theater am Großmarkt derzeit aufwendig umgebaut. Karten können bereits jetzt online gebucht werden.