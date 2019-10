Hamburg. Celine Dion kommt nach Hamburg. Im Rahmen ihrer Welttournee, die die Sängerin auch für fünf Termine nach Deutschland führt, wird sie am 22. Juni 2020 in der Barclaycard Arena singen. Aktuell läuft bereits ein Presale für Kunden einer Kreditkartenfirma, am 2. Oktober startet um 10 Uhr der reguläre Vorverkauf. In der Abendblatt-Geschäftstelle (Großer Burstah 18-32) sind dann Tickets zu Preisen von 87,50 bis 294,50 Euro zu haben, telefonisch ist eine Buchung unter 040 - 30 30 98 98 möglich. Für den postalischen Versand der Karten kommt eine Handlingspauschale von 6,90 Euro hinzu.

Celine Dion hat weltweit mehr als 250 Millionen Tonträger verkauft und wurde bislang mit sechs Grammys ausgezeichnet. Ihr bekanntester Songs ist „My Heart Will Go On“ aus dem Film „Titanic“. Er verkaufte sich mehr als 15 Millionen Mal, war unter anderem auf Platz eins in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und den USA. Das bisher letzte Studioalbum der Kanadierin, „Encore un soir“, erschien 2016.