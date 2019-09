Michel Abdollahi (NDR): "Désirée Nick hat das Publikum überrascht"

Hamburg. Er ist mittlerweile auch ein Fernsehgesicht. Michel Abdollahi, mit seinem Label Kampf der Künste Begründer des bundesweiten Poetry-Slam-Booms, ist Künstler, Journalist und Träger des Deutschen Fernsehpreises (für seine Reportage „Im Nazidorf“ und seine Straßenaktionen im NDR-„Kulturjournal“). In der Nacht zum Sonnabend beginnt eine neue Staffel seiner Late-Night-Show „Der deutsche Michel“. „Den Titel fanden wir alle passend, zumal man mich ja anders ausspricht und damit der doppelte Blick auf die Gesellschaft erkennbar wird – der zwischen den Kulturen“, erläutert der Deutsch-Iraner, der als Fünfjähriger aus Teheran nach Hamburg kam – per Linienflug, nicht als Geflüchteter. Auf dem von ihm selbst kreierten Fisch-Sofa empfängt er in jeder Folge, die seit Frühjahr 2018 im NDR läuft und im Gruenspan auf St. Pauli aufgezeichnet wird, zwei neue Gäste zu einem bestimmten Thema.

Weshalb haben Sie Ihre Show unter bestimmte Mottos gestellt?

Michel Abdollahi: Ich mag es, mich einer Sache zu widmen, das dann aber genau. Es ermöglicht mir, viele Facetten der vermeintlich selben Welt darzustellen und dadurch zu zeigen, wie unterschiedlich wir sind und wie wir aus diesen Unterschieden Gemeinsamkeiten machen können. Zum Thema „Körper" tauchen mit dem durchtrainierten Turn-Floh Fabian Hambüchen und Plus-Size-Model Angelina Kirsch gleich zwei Extreme auf ... Abdollahi: Mit Körpern kennen wir uns ja alle aus, aber einige etwas besser, etwa Sportler. Florian Hambüchens Körper hat ihn 2008 im Stich gelassen, sonst hätte er in Peking Gold geholt. Was macht das mit einem? Und bei Angelina Kirsch stellt sich natürlich die Frage: Muss ich als Curvy-Model eigentlich auch auf meine Ernährung achten wie die ganzen Hungerhaken? Zum Thema „Luxus" haben Sie Entertainerin Désirée Nick und Ex-Bodybuilder Ralf Moeller geladen. Wie kamen Sie auf die? Abdollahi: Unser Team schaut immer, dass wir Gäste haben, die unterschiedlich sind, die vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, aber sich im Gespräch herausstellt, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben. Désirée Nick hat früher Flaschen gesammelt, um sich ihren Luxus weiter leisten zu können, da geht es also um Geld. Bei Ralf Moeller ist Luxus etwas ganz anderes, nämlich sein Körper, der sein Kapital ist. Diese Welten wollte ich aufeinanderprallen lassen. Und – haben die beiden gehalten, was Sie sich von ihnen versprochen haben? Abdollahi: Mir geht es weniger darum, dass die Gäste halten, was sie versprechen, sondern um das ehrliche Gespräch. Es geht mir darum, sich zuzuhören, ausreden zu lassen und dem Zuschauer damit die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, was er oder sie sich für ein Bild von den Gästen, vom Gastgeber und vom Thema machen will. Ich fand es schön, als Désirée Nick ihre Plastikohrringe zeigte und sagte, ich stehe dazu. Das hat das Publikum überrascht. Oder als Ralf Moeller sagte, er habe „halt leider nur Hauptschule" gemacht, deswegen musste er später viel kämpfen und die versäumte Disziplin der Schule anders nachholen. Sie arbeiten auch mit Einspielfilmen, haben dafür Marcus Prinz von Anhalt, einen Neureichen, in Los Angeles besucht, in Hamburg indes eine Gruppe von Pensionären mit einem 100-Jährigen. Bewusster Kontrast? Abdollahi: Für den Prinzen ist Luxus eine teure Uhr, ein Kleid von Gucci für seine Tochter und ein Rolls-Royce. Für einen 100-Jährigen, der im Zweiten Weltkrieg Angriffe geflogen ist, ist Frieden der größte Luxus. Die einen finden, der Prinz hat recht, die anderen der 100-Jährige. Was bedeutet für Sie Reichtum? Abdollahi: Mit sich selbst im Reinen zu sein. Wenn das fehlt, macht die innere Traurigkeit einen zum ärmsten Menschen. Betrachten Sie es im Nachhinein als Geschenk, dass Ihre im Juni im NDR gesendete Show zum Thema „Verbrechen" mit Laura Karasek sowie mit Arzt und Schauspieler Joe Bausch erstmals auch in der ARD läuft? Abdollahi: Aus dem Norden kommen halt immer wieder gute Sachen, die man einfach mit der ganzen Republik teilen muss. Wir Norddeutschen wissen das natürlich, bald wissen es aber auch alle anderen! „Der deutsche Michel": Körper heute Nacht, 0.15 Uhr, NDR Verbrechen Do 19.9., 23.30 Uhr, ARD Luxus Fr 25.10., 24 Uhr, NDR