Hamburg. „Es wird heiß!“, grinst Monsun-Theater-Intendantin Françoise Hüsges. Und denkt dabei natürlich an die tropischen Temperaturen am Mittwochabend, die die Eröffnung des inklusiven Theaterfestivals Aussicht bei den ersten Gastspielen aus Brasilien in einem für die lateinamerikanischen Gäste gewohnten Klima stattfinden lassen. Aber „heiß“ führt auch noch auf eine zweite Spur, ins Sexuelle. Und das konnte man im inklusiven Theater (das bei „Aussicht“ wegen der Betonung auf unterschiedliche Fähigkeiten statt auf Einschränkungen treffsicherer „Mixed-Abled-Theater“ heißt) nicht unbedingt erwarten.

Der Tänzer Edu O. aus Salvador wuchtet in „Striptease Bicho“ („Striptease Käfer“) seinen massigen, teilgelähmten Körper auf die Bühne. Und macht das, was der Titel verspricht: er strippt. Die Behinderung wird so zum Fetisch, der Zuschauer vom wohlwollenden Betrachter zum Voyeur, darauf muss man sich erst mal einlassen. „Striptease Bicho“ vollzieht hier einen bemerkenswerten Schritt in der Darstellung von behindertem Körper und Sexualität: Oft wird überhaupt erst mal ausgeführt, dass der Körper trotz Einschränkungen ein Recht auf Begehren hat, hier aber wird der Körper gerade wegen seiner Behinderung als begehrenswert behauptet. Was Edu O. mit Charme, Ironie und Lust an der Provokation als Selbstverständlichkeit performt.

Insgesamt neun Produktionen

Auch das zweite Gastspiel des Abends, „Canto Dos Malditos“ („Lied der Verdammten“) von Marcos Abranches aus São Paulo, konzentriert sich auf den konfrontativ ausgestellten Tänzerkörper, der hier allerdings nicht in erster Linie als sexuell gezeigt wird, sondern als bewusster Bruch gegenüber dem nicht-behinderten Körper. Abranches arbeitet mit Schockelementen, Video, dröhnendem Sound und entwickelt so einen Tanz, der näher am japanischen Ausdruckstanz Butoh ist als an üblichen Formen inklusiven Theaters – dass „Canto Dos Malditos“ nicht die inhaltliche Kraft von „Striptease Bicho“ erreicht, liegt weniger am Handwerk, sondern daran, dass Abranches’ Stück in seiner Heulen-und-Zähneklappern-Ästhetik weniger Spiel ist als theatraler Ernst, der von Edu O. zuvor subversiv aufgelöst wurde.

Noch bis Sonnabend läuft das Festival, das mit insgesamt neun Produktionen die Grenze zwischen Behinderung und Nicht-Behinderung im Theater durchlässig macht. Dass das Ganze im Monsun stattfindet, ist freilich im Grunde absurd – das Haus in Ottensen ist wohl das am wenigsten barrierefreie Theatergebäude in ganz Hamburg. Zumindest Stand 2019. Spätestens nächstes Jahr, zur vierten „Aussicht“-Runde, soll dieses Manko behoben sein: Die Bürgerschaft hat 700.000 Euro, der Bezirk Altona 120.000 Euro für den barrierefreien Umbau des Gebäudes zugesagt.

Aussicht Festival noch am 30. und 31. August, ab 20 Uhr, Monsun Theater, Friedensallee 20, Tickets unter T. 390 31 48, weitere Infos: www.monsun.theater