Hamburg. Fans hat Ariana Grande viele – so viele, dass die 26-Jährige mindestens zwischenzeitlich das Instagram-Profil mit den meisten Followern weltweit hatte. Entsprechend schnell war die erste Hamburg-Show des US-Popsternchens ausverkauft. Am 5. September sollte sie ein Konzert in der Barclaycard Arena spielen, die Nachfrage war so groß, dass rasch ein Zusatztermin am 28. September hinterher geschoben wurde.

Und nun: Da werden die Fans, die nicht schnell genug waren, ein Ticket für den Originaltermin zu bekommen, die ersten sein, die Grande in Hamburg sehen. Denn wie der Veranstalter Live Nation am Freitag mitteilt, muss das Konzert am 5. September auf den 9. Oktober verschoben werden – "aufgrund persönlicher Gründe", wie es heißt.

Ariana Grande auf Welttournee

Alle weiteren Deutschland-Termine sind von der Verschiebung nicht betroffen. Wer am 9.10. partout keine Zeit hat, muss sich für eine Rückerstattung an die Vorverkaufsstelle wenden, an der die Konzertkarte gekauft wurde. Ariana Grandes zweiter Auftritt in Hamburg, der nun zum ersten befördert wird, ist ausverkauft.

Die Sängerin ist derzeit mit ihrem aktuellen Album "Thank U, Next" auf "Sweetener" Welttournee. Im Mai hatte sie bereits zwei Konzerte in ihrer Heimat Florida aus Krankheitsgründen absagen müssen.