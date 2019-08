Hamburg. Es gibt sehr gute Musik von klugen Männern in diesem Sommer. Von Amerikanern, die Worte und Akkorde so zusammenbringen, dass daraus eine Kunstform wird, die unschlagbar in ihrer Prägnanz und Eingängigkeit ist. Der eine ist zuletzt fast ein Jahrzehnt weg gewesen. Sagen wir also: Herzlich willkommen zurück, David Berman!

Mit seiner Band, der Indierocklegende Silver Jews, nahm der sehr zu Recht als Poet gepriesene Berman ein paar glorreiche Platten („American Water“!) auf, ehe er erschöpft die Songwriterkladde an den Nagel hängte. Jetzt ist er zurück, sein neues Projekt heißt wie das Album „Purple Mountains“ (Drag City, CD ca. 17 Euro) und ist eine Sensation.

Zehn güldene Lieder über das Elend eines Mannes, der mit der Liebe seines Lebens nicht mehr zusammen ist. Cassie Berman spielt in „Darkness And Cold“ im Video mit. Die Songtitel „All My Happiness Is Gone“ und „She’s Making Friends“, „I’m Tur­ning Stranger“ seien noch genannt, aber auch: „I Loved Being My Mother’s Son“. Am Vater hat er sich eine Dekade vergeblich abgearbeitet: Richard Berman ist Alkohol- und Waffenlobbyist. Wichtig, dass Berman zurück ist, dass er wieder Musik macht. „Maybe I’m the Only One For Me“ könnte man als den köstlich-traurigsten Song des Jahres bezeichnen, Und doch ist „Purple Mountains“ alles andere als eine Depressionsplatte.

Warmherzig und sanft

Davon kann auch bei Bill Callahans neuem Werk „Shepherd In A Sheepskin Vest“ (Drag City, CD ca. 17 Euro) nicht die Rede sein. Es ist das 17. Album (die Veröffentlichungen unter dem Moniker Smog miteinbezogen) des 1966 geborenen Musikers. Und es ist 20 Lieder lang. Man könnte also sagen, dass er sich so ausführlich gefasst hat wie noch nie. Das musste er, denn er ist nicht mehr der Mensch, der er einmal war.

Recht spät ist er im bürgerlichen Leben angekommen, wenn man so will – Callahan ist verheiratet (mit der Fotografin und Filmemacherin Hanly Banks) und hat einen kleinen Sohn. Da kann man schon mal ins Zweifeln kommen, ob es das denn jetzt war mit dem kreativen Leben. Callahan überlegte tatsächlich, ob er ganz aufhören solle. Hat er zum Glück nicht. Er hat lieber ein warmherziges, sanft und beinah allein im Kosmos der Akustikgitarre (mit Hintergrundgebimmel und ein wenig Pedalsteel, auch mal einer Fidel) angesiedeltes Werk aufgenommen, auf dem er das Familienleben preist.

Er ist der Schäfer mit der tiefsten Stimme, und man traut ihm zu, dass er die Herde zusammenhält. Kinder schlafen zu seinen Songs übrigens gut ein.