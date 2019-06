Laura Karasek kam 1982 in Hamburg als Tochter von Hellmuth Karasek und seiner Frau, der Journalistin Armgard Seegers zur Welt. Sie studierte Jura in Paris und Berlin, arbeitete als Wirtschaftsanwältin und veröffentlichte 2012 ihren ersten Roman„Verspielte Jahre“. Sie ist Mutter von Zwillingen und lebt mit ihrer Familie in Frankfurt am Main.