Ed Sheeran: Das können Fans in Hamburg erwarten

Hamburg. Hallo, Hamburg! Da rollt was zu auf die Trabrennbahn in Bahrenfeld, wenn Superstar Ed Sheeran am kommenden Mittwoch vor 80.000 Zuschauern sein Konzert der Tour 2018 gibt. "Schmusesänger" – dieses Etikett passt womöglich zu "Shape of you", das bei Youtube im Internet und bei Streamingdiensten wie Spotify Rekorde bricht. Doch Ed Sheeran ist mehr als ein Hit-Produzent am laufenden Band mit samtweicher vokaler Umschmeichelung.

Dass er anders kann, bewies er beim Berliner Konzert, mit dem er seine Auftritte am Donnerstagabend in Deutschland einleitete. Und sogar hemdmäßig tat sich bei ihm Revolutionäres.

#edsheeran #olympiastadion #geilemusik Ein Beitrag geteilt von Claudia Winter (@winter_claudia) am Jul 19, 2018 um 12:27 PDT

Gosh! 80 percent ladies at the Ed #Sheeran concert in #Berlin - where are all the men...? pic.twitter.com/DUiQoIVhvQ — Carsten Krebs (@nomkhita12) July 19, 2018

In Hamburg wurde schon für das berauschende Konzert der Foo Fighters eine Schneise an der Trabrennbahn geschlagen, um die Sicherheitsauflagen zu erfüllen. Dabei geht es um Fluchtwege im Falle einer Evakuierung des Geländes. In der Barclaycard Arena gastierte Ed Sheeran zuletzt im März 2017 in Hamburg. Die größte Halle der Stadt ist ihm inzwischen zu klein geworden.

