Wenn das Publikum von Wasserlichtspielen träumt

Hamburg. Die süddeutsche Reisegruppe in Block D hat sich unübersehbar in das Konzert von Manuel Göttsching verirrt. Stichwort: Hauptsache Elbphilharmonie. Noch keine Viertelstunde führt der Gründer der Band Ash Ra Tempel am Freitagabend sein 1981 eingespieltes Werk „E2-E4“ im Großen Saal auf, da planen die drei Ü50-Damen bereits per Smartphone ihren Besuch bei den Wasserlichtspielen in Planten un Blomen. Einerseits eine Respektlosigkeit. Andererseits ist tatsächlich nicht unbedingt konzerttauglich, was der Electronic-Krautrock-Meister da präsentiert.

Die ersten 20 Minuten sitzt er an zwei Laptops, klickt mal hier, mal da. Auf CD – und am besten per Kopfhörer – ist das ein Erlebnis, live macht sich eher Langeweile breit, auch weil visuelle Effekte fehlen. Da kann man schon mal von den Wasserlichtspielen träumen...

Die Smartphones werden zur Seite gelegt

Nach der Pause allerdings überzeugt das erste Konzert im Rahmen des „Elektronauten“-Festivals. Unterstützt von Oren Ambarchi (Schlagzeug) und Shags Chamberlain (Bass, Synthesizer) gibt es Ash-Ra-Tempel-Klassiker aus den frühen Siebzigern zu hören: „Amboss“, „Traummaschine“, „Schwingungen“. Komplexe, treibende Nummern, bei denen auch in Block D die Smartphones zur Seite gelegt werden.

Ebenfalls mächtig Jubel am Sonnabend für das Moog Ensemble, das mit Martyn Ware (Heaven 17), Adrian Utley (Portishead) und Will Gregory (Goldfrapp) ihr Programm „Almost Human“ uraufführt. Eine mal esoterisch-meditative, dann wieder an Hollywood-Soundtracks erinnernde Komposition, die hier im 3-D-Sound erklingt.

Besonderes Lob fürs Programmheft

Überall im Großen Saal verteilt sind Lautsprecherboxen angebracht, je nach Sitzplatz klingt es also ein wenig anders und in jedem Fall aufregend raumfüllend. Mit „Hamburg Hocket“ haben die insgesamt 13 Musiker, die meisten davon an Synthesizern, auch eine Hommage an den Ort dieses Live-Debüts im Programm, die besonders stark beklatscht wird und die in Hamburg nur deshalb zu hören ist, weil die Elbphilharmonie sich solch ausgefallene Projekte wie das „Elektronauten“-Festival leisten will und kann.

Besonderes Lob verdient das Programmheft, das unter anderem auf fünf Seiten die Evolution des Synthesizers so kenntnisreich wie allgemeinverständlich beschreibt.

