Hamburg In welchen Konzerthallen Hamburgs der Klang am besten ist

Hamburg. "Hören ist subjektiv", sagt Mike Gendritzki. Der Bühnenmeister nimmt mit diesem kurzen Satz all denen den Wind aus den Segeln, die bei einem Konzert Tonqualität wie zu Hause erwarten und die maulen, wenn es in der Barclaycard Arena oder einem der vielen Clubs nicht so klingt wie aus der heimischen HiFi-Anlage. Gendritzki hat Hunderte von Konzerten erlebt, er weiß um die Schwierigkeiten der Tontechniker, bei Live-Auftritten einen guten Sound hinzubekommen.

Klangbrei bei Toto

Dass nicht allein der Raum für guten oder schlechten Sound verantwortlich ist, zeigte sich im Februar bei zwei Konzerten im Mehr! Theater. Der Auftritt der US-Band Toto wurde in Kritiken als "Klangbrei" bemängelt, die Show des britische Prog-Rockers Steven Wilson einen Tag später dagegen für den trennscharfen perfekten Klang gelobt. Jenseits der Raumfrage erinnert Gendritzkis Kollege Stefan Mohnen erst einmal an die eigentliche Aufgabe des Tontechnikers: "Es geht um Tonverstärkung und nicht um Tonverbesserung." Beide sind sich aber darin einig, dass die Person hinter dem Mischpult Verantwortung für den Sound trägt. Im besten Fall werden während der Show die Einstellungen an den Beschallungsanlagen, genannt PA-System, geändert.

Kein Konzert-Ort hat per se eine schlechte Akustik. Es kommt immer auf den Standort des Besuchers an

Foto: dpa Picture-Alliance / Jazz Archiv/Jessica Alexander / picture alliance / Jazzarchiv

Stefan Mohnen, vor allem für FKP Scorpio als Bühnenmeister tätig, nennt ein ganzes Bündel an Gründen, warum der Klang aus den Lautsprechern nur als Brei wahrgenommen wird: "Natürlich gibt es gute und schlechte Tontechniker, die ebenfalls gute und schlechte Tage haben. Aber oftmals trifft die Schuld auch die Musiker. Wenn ein Gitarrist seinen Verstärker aufreißt, kommt der schlechte Sound von der Bühne, nicht von der PA. Problematisch ist ebenfalls, wenn alle Instrumente sich im gleichen Frequenzbereich befinden. Dann wird es für den Mischer schwierig, Gitarren und Keyboards zu trennen. Manchmal passt auch die Ausrüstung einer Band nicht zu dem Ort, an dem sie spielt."

Keine Garantie für optimalen Hörgenuss

Bei Großkonzerten in der Sporthalle, in der Barclaycard-Arena und zum Teil auch im Mehr! Theater bringen die Künstler ihre Lautsprecher-Systeme mit, in den Clubs wie Große Freiheit 36, Docks, Fabrik oder Mojo sind Hausanlagen installiert. "Die großen Hamburger Clubs haben inzwischen alle gute Anlagen", sagt Peter Neufeldt. Er ist zurzeit in der Fabrik dafür verantwortlich, dass Veranstaltungen reibungslos laufen. "Durch die Höhe des Raumes und den ersten Rang ist es nicht einfach, überall gleich gut zu klingen. Aber wir werden mit einer neuen Anlage unseren Sound noch verbessern." Neufeldt erinnert sich an die Schwierigkeiten, die es vor allem in der Sporthalle gab. "Wenn der Schall an die gegenüberliegende Wand knallt und dann zurückkommt, ist kein guter Klang möglich." Inzwischen bedecken Vorhänge die Frontseiten der Halle und verhindern Rückkoppelungen.

Keiner dieser Experten kann eine Garantie für optimalen Hörgenuss abgeben, aber einig sind sie sich darüber, in welchen Konzertorten es leicht ist, gute Ergebnisse im Sinne des Zuschauers zu erreichen. "Elbphilharmonie, ­Laeiszhalle und Mojo Club kann man gut aussteuern, ohne auf Ecken und Winkel und Nachhall achten zu müssen. Sie sind so gebaut, dass man von fast jedem Platz gut hören kann", sagt Mike Gendritzki. Der Bühnenmeister, für die Jahnke Konzertdirektion tätig, macht aber auch klar, dass Klang unterschiedlich wahrgenommen wird, je nachdem, wo man sich im Rum befindet. "Zu Hause auf dem Sofa vor der Stereoanlage ist der Klang natürlich besser als in der Küche oder auf dem Balkon. Wer in einem Club oder einer Arena hinten oben links steht, hat vielleicht nicht die optimale Position." Der beste Platz ist bei jedem Konzert der in der Nähe des Tonpults, das in der Regel mit der Bühne ein gleichschenkliges Dreieck bildet.

Billy Idols Tontechniker ist eine Koryphäe

Für Ärger sorgt bei Konzerten auch immer wieder eine – ebenfalls subjektiv empfundene – Lautstärke. "Lautstärke wird von vielen Konzertgängern als stressig empfunden. Aber in der Barclaycard-Arena und anderen Hallen gibt es komplexe Schallmess-Systeme. Während des Konzertes werden wir über den Schallpegel informiert. Wenn er die zulässigen Werte überschreitet, sagen wir dem Verantwortlichen am Tonpult Bescheid, dass er die Lautstärke herunterfahren muss", erklärt Gendritzki.

Problematisch seien oft amerikanische Hip-Hop-Kapellen, die wenig Gefühl für die richtige Lautstärke mitbrächten, berichtet Mohnen.

Er erinnert sich auch an positive Beispiele: "In den 90er-Jahren war ich bei Willy DeVille in der Großen Freiheit 36. Seine Band spielte in Hi-Fi-Qualität, was dem Tonmann einen sehr differenzierten Mix ermöglichte. Auch Cluesos Tonmann ist genial. Es gibt eben auch Techniker, die ihren Platz hinter dem Mischpult verlassen und sich in der Halle an verschiedenen Standpunkten umhören, um den Gesamtklang zu optimieren." Mike Gendritzki ist immer beeindruckt von dem Techniker, den Billy Idol mit auf Tournee bringt. "Eine Koryphäe, der die Band live klingen lassen konnte, als sei es eine Studioaufnahme."

Peter Neufeldt schwärmt von einem The-Cure-Konzert, das die Dark-Wave-Band in den Neunzigern in der Sporthalle gab: "Genialer Quadrofonie-Sound war das." Negativ blieb der Brachial-Sound von der Metalband Manowar in Erinnerung. "Die Lautstärke macht alles kaputt."

Ein optimales Handbuch für den perfekten Sound kann niemand dieser Experten liefern. Deshalb werden die Diskussionen nach jedem Konzert über die Frage "Klangbrei oder nicht?" weitergehen. Nur ein Satz hat Bestand: "Hören ist subjektiv."

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.