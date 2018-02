Kabarettistin Lachmann beendet Karriere wegen Angststörung

München/Hamburg. Die preisgekrönte Komikerin Käthe Lachmann ("Quatsch Comedy Club") hat wegen einer Angststörung ihre Bühnenkarriere beendet. "Ich bin lange mit Angst auf der Bühne gestanden, das war sehr anstrengend und kräftezehrend", sagte die 46 Jahre alte Wahl-Hamburgerin der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag). Sie habe eben nur die anderen zum Lachen gebracht, und die hätten nicht gemerkt, wie es in ihr ausgesehen habe.

Seit sie offen mit ihrer Krankheit umgehe, gehe es ihr besser, so die Kabarettistin weiter. Wegen der Behandlung der Angststörung tritt sie bereits seit 2015 nicht mehr öffentlich auf. "Irgendwann traute ich mich nicht mehr aus dem Haus", sagte sie.

Ausgezeichnet mit dem NDR-Comedy-Preis

Vor rund einer Woche erschien Lachmanns Buch "Keine Panik, liebe Angst", in dem sie von ihren Erfahrungen berichtet. Sie ist für ihre selbst geschriebenen Comedy-Programme bekannt, mit denen sie regelmäßig in ganz Deutschland auf Tour ging. In Hamburg hatte die gebürtige Schwäbin unter anderem die Reihe "Fete mit Käthe" im Polittbüro am Steindamm veranstaltet. Lachmann wurde unter anderem mit dem Deutschen Kabarettpreis und mit dem NDR-Comedy-Preis ausgezeichnet.

( dpa/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.