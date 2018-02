Hollywood-Star Tom Hanks: Jetzt schreibt er auch noch

Hamburg. Im Oktober 2014 war es, da stand plötzlich und unerwartet der Name Tom Hanks über einer Kurzgeschichte im US-Magazin "New Yorker". Der preisgekrönte Schauspieler, der außerdem erfolgreich Drehbücher entwickelt, Regie führt und Filme produziert, hatte offenbar noch kreative Kapazitäten frei. "Alan Bean plus Vier" hieß die literarische Premiere, in der ein paar Freunde sich im Vorgarten eine Rakete zusammenbauen und gemeinsam zum Mond fliegen.

Ein Scifi-Spaß mit Folgen, denn ein Verleger forderte Hanks auf, weiterzuschreiben – sein Autorenschicksal war besiegelt. Er schrieb eine ganze Sammlung Kurzgeschichten, jetzt erscheint sie auf Deutsch. Titel: "Schräge Typen". "Alan Bean" ist auch dabei.

Begeisterung für die menschlichen Stärken

Dass Hanks schreibt, war eine Überraschung. Aber was und wie er schreibt, passt genau ins Bild. Er ist ein netter Typ. Der Ruf eilt ihm voraus und niemand hat je widersprochen. Bei öffentlichen Auftritten beweist er längst, dass er Geschichten erzählen kann. Mit Selbstironie und einem Ton voller Verständnis für die Schwächen der Menschen. Und voller Begeisterung für ihre Stärken.

Er ist der Anti-Zyniker, und so schreibt er. Von einem Scheidungskind (er war selbst eins), das das Wochenende bei seiner Mutter verbringen darf ("Ein besonderes Wochenende"). Von der Schauspielerin, die mit großen Erwartungen nach New York kommt und um ein Haar an Enttäuschung zugrunde geht – aber eben nur um ein Haar ("Wer ist wer?"). Und von dem Milliardär der Zukunft, der per Zeitreise immer wieder zur Weltausstellung von 1939 in New York reist, weil er sich dort verliebt hat ("Die Vergangenheit ist uns wichtig").