Königswinter-Thomasberg. Am 23. April 2020 ist der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm im Alter von 84 Jahren gestorben. 2008 besuchte ihn das Abendblatt in Königswinter, um über Politik und Unterhaltung zu sprechen, über das Dschungelcamp und über die Sucht nach Aufmerksamkeit. Ein digitaler Wiederabdruck.

Es ist, als beträte man ein Museum der alten Bundesrepublik. Wer Norbert Blüm in seinem Büro auf dem Thomasberg in Königswinter bei Bonn besucht, dem öffnet eine reizende, ältere Sekretärin, die einen Leopardenüberwurf, eine graue Dauerwelle und eine monströse 70er-Jahre-Brille trägt. Sie geleitet vorbei an einer Hirschzeichnung im Flur, reicht einen mit Samtstoff überzogenen Kleiderbügel, und jeden Moment erwartet man, dass sie als nächstes mit einem Käse-Igel um die Ecke kommt. Aber Filterkaffee tut's natürlich auch.

In Blüms Büro - Eiche, klar - steht ein Plastikblumengesteck, eine Schale Karamellbonbons auf dem Besuchertisch, auf der Schrankwand ein Globus. Schlammfarbene Samtvorhänge, weiße Spitzenstores. Blüm ist erkältet, aber trotzdem nett. Er spricht in demselben hessischen Zungenschlag, in dem einem jeder "Die Rändä sinn sischä!" entgegenblökt, dem man von diesem Termin erzählt. Gelegentlich schneuzt er in sein beige-braunes Stofftaschentuch.

Hamburger Abendblatt: Sie treten in Talkshows auf, geben Interviews, schreiben Bücher, spielen Kabarett - wann haben Sie sich das letzte Mal gelangweilt?

Norbert Blüm: Ach, es gibt auch Zeiten, in denen man Durchhänger hat. Ich bin keiner, dessen Motor dauernd läuft. Man muss sich Durchhänger auch gönnen. Einfach den Kopf treiben lassen. Das kann sehr produktiv sein.

Was machen Sie denn dann?

Blüm: Nichts.

Wie bei Loriot. "Ich sitze."

Blüm: Genau.

Singen, spielen, auftreten - lernt man das in Bundestagssitzungen?

Blüm: Das hab ich schon im Kindergarten gelernt. Wir haben Geschichten erzählt, und meine Mutter hat mir keine Schlaftabletten gegeben, sondern mir vorgesungen. Das ist die beste Ausstattung für Kreativität.

Wo liegt für Sie der Unterschied zwischen Politik und Unterhaltung?

Blüm: Ich halte es nicht für gut, sich auf eine Seite festlegen zu lassen. Dann verliert man den Kontakt zur Welt und zu sich. Aber ich sehe einen himmelweiten Unterschied. Bei einem Fehler auf der Bühne ist das Schlimmste, was passiert, dass einen die Zuschauer ausbuhen. Bei einem Fehler in der Politik ist das Schicksal von Tausenden davon abhängig. Trotzdem glaube ich, dass es auch der Politik guttut, wenn sie das, was sie zu sagen hat, nicht nur mit der finsteren Miene des Ideologen vorträgt, sondern mit Humor.

Man kann sich auf YouTube über Stoiber beömmeln, Frau Pauli auf dem Cover eines Hochglanzmagazins bewundern - verwischen die Grenzen zwischen Politik und Unterhaltung?

Blüm: Ich hab nichts gegen Unterhaltung, weil ich mich ja selbst daran beteilige. Aber ich würde schon auf eine klare Trennung zwischen den existenziellen Fragen der Politik und der Unterhaltung bestehen. Wobei man auch Unterhaltung differenzieren muss. Der "Faust" hat ja einen anderen Unterhaltungswert als das "Dschungelcamp".

Sind Sie mal eingeladen worden, da mitzumachen?

Blüm: Ja.

Im Ernst?!

Blüm: Ja. Und ich mache ja viel Blödsinn mit, aber den nicht.

Wird man da nicht nachdenklich, wenn man so eine Anfrage bekommt? Wieso fragen die jetzt ausgerechnet mich?

Blüm: Nö. So weit gehen meine Gewissensbisse nicht, dass ich mich noch in die Köpfe der Leute, die mich gefragt haben, versetze.

Aber die Frage von eben stellt sich umso mehr: Verwässern die Grenzen?

Blüm: Schon, ja. Aber wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte. Denn grundsätzlich besteht ja auch immer die Gefahr der vollkommenen Humorlosigkeit. Das ist dann auch nicht komisch. Diktatoren haben keinen Witz. Hitler war kein witziger Mensch, Stalin war es nicht. Diktatoren können Sie schon daran erkennen, dass sie sich nicht selbst auf den Arm nehmen können. Weil sie keine Distanz zu sich haben. Es braucht immer eine Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit.

"Wenn es mehr Leute wie mich gäbe, bräuchte ich nicht so oft aufzutreten." Das ist ein Zitat.

Blüm: Ja, ach, das müssen Sie nicht so ernst nehmen. Das ist die Rache des kleinen Mannes auf den Vorwurf, ich würde mich zu häufig sehen lassen.

Das Zitat ist gar nicht von Ihnen.

Blüm: Ach so.

Aber es könnte.

Blüm: Es könnte von mir sein. Und es wäre sogar gut. Weil es mit einem Augenzwinkern gesagt ist. Der, der das gesagt hat, kann es ja gar nicht ernst gemeint haben.

Ich verrate es Ihnen. Das Zitat ist vom ehemaligen BDI-Vorsitzenden Hans-Olaf Henkel, mit dem Sie sich sonst nicht so einig sind. Könnte es vielleicht doch ernst gemeint sein?

Blüm: Das müssen Sie ihn fragen. Wenn er es ernst gemeint hätte, wäre es ein Zeichen von Überheblichkeit. Ich könnte es nur mit Augenzwinkern sagen. Ironisch.

Glauben Sie, dass man irgendwann süchtig nach öffentlicher Aufmerksamkeit wird?

Blüm: Ich bilde mir ein, ohne auskommen zu können, aber ich bin auch misstrauisch gegenüber meiner Einbildung.

Sie haben es noch nie ausprobiert. Wie kommen Sie darauf, ohne zu können?

Blüm: Stellenweise geht mir Öffentlichkeit auch auf den Geist.

Aber Sie sind trotzdem immer in der Öffentlichkeit. Weil es eben doch eine Sucht ist?

Blüm: Ich versuche, selbst darüber zu entscheiden. Es ist ja auch nicht so, dass ich darin bade.

Wann war Ihre längste Periode ganz ohne?

Blüm: Im Säuglingsalter.

Sehen Sie.

Blüm: Aber ich versuche, nicht von außen geleitet zu werden. Deshalb ziehe ich mich gelegentlich in die Langeweile zurück.

Als Politiker wird man ja eigentlich immer von außen geleitet: Man wird gewählt.

Blüm: Aber einen Politiker, der nur von außen geleitet wird, den können Sie in der Pfeife rauchen. Sie müssen doch etwas Eigenes beisteuern. Wenn Sie Glück haben, ist es wirklich von Ihnen. Aber richtig ist, dass der Politiker kein Autist ist. Das ist die Gemeinsamkeit mit Schauspielern. Beide brauchen Beifall. Aber man darf als Politiker nicht nur danach gehen, was die Leute sagen. Dann wäre man ein Fähnchen im Wind.

In der "FAZ" gab es kürzlich einen kritischen Artikel über die "Gerontokratischen", die sich dauernd zu Wort melden und deren Problem es sei, eben nicht abgewählt werden zu können. Henkel wurde genannt, Herzog, Klaus von Dohnanyi - und Sie.

Blüm: Der Artikel beweist Arroganz. Das sind offenbar Weltenrichter, die entscheiden wollen, wer zu Wort kommt und wer nicht. Die müssen sich vielleicht mal analysieren lassen, ob sie an verdrängten Vaterkomplexen leiden! Freud hätte da bestimmt ein Rezept für solche Leute.

Die Frage ist nach dieser Antwort fast Makulatur, aber: Verletzt Sie so etwas?

Blüm: Überhaupt nicht. Zu blöd.

Es ist Ihnen egal?

Blüm: Es ist mir nicht egal. Weil es die Kultur verdirbt. Was bilden sich die Jungs eigentlich ein? Der liebe Gott entscheidet, wann du stirbst - die entscheiden, wann du's Maul hältst?! Das ist doch 'ne starke Nummer. Dummschwätzer. Nee, Dummschwätzer ist zu nett. Arrogante Scharfrichter.

Sprechen wir doch noch ein bisschen über Kritik. Ihr Kabarettprogramm mit Peter Sodann wurde vom Publikum viel positiver aufgenommen als von der teils vernichtenden Kritik.

Blüm: Ja. Der "FAZ"-Kritiker hat geschrieben, er sei in Gefahr gewesen, sich vom Rang ins Parkett zu stürzen. Der ist doch krank und braucht Hilfe.

Die Rezensenten waren sich aber weitgehend einig.

Blüm: Ja, es wurde mit schweren Kanonen geschossen. Aber gut. Mein Traum wäre, dass das Feuilleton sagt, es war gut, und das Publikum sagt auch, es war gut. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann entscheide ich mich fürs Publikum. Wobei man natürlich gucken muss, ob im Feuilleton auch Kritik steht, über die man mal nachdenken sollte. Auf so einem hohen Ross sollte man nicht sitzen, dass man nicht guckt, ob da was steht, was man anders machen könnte.

Da stand aber nix?

Blüm: Ich geb zu: Was wir da machen, passt nicht in die Schablonen. Dass wir am Schluss "Der Mond ist aufgegangen" singen und das Publikum auch noch mitsingt - da hätte selbst ich vorher Zweifel gehabt, dass das gelingt.

Man wird, das unterstelle ich jetzt mal, wahrscheinlich Politiker, weil man die Welt verbessern will.

Blüm: Ja.

In einem Interview haben Sie erklärt, das sei auch einer der Gründe, warum Sie jetzt wieder auf die Bühne gehen: um die Welt zu verbessern. Kann man mit Kunst die Welt verbessern?

Blüm: Selbst in der Liebe geht es darum, die Welt besser zu machen.

Wenigstens für zwei Personen. Die beiden, die Liebe machen. Oder eben Kabarett.

Blüm: Auch für andere. Da die Welt nicht vollkommen ist und nie sein wird, ist das Lachen auch ein Tribut an die unvollkommene Welt. Und wenn unser Programm Nachdenklichkeit auslöst, einen Anstoß gibt, dann wäre ja schon viel gewonnen. Sie können natürlich auch Kant und Platon studieren. Ich fürchte nur, dass das nicht jeder jeden Tag macht.

"Eine Gesellschaft glücklicher Idioten ist machbar". Wieder ein Zitat, diesmal von Ihnen. Glückliche Idioten brauchen weder Kant noch Platon.

Blüm: Ja. Klingt wie ein Scherz, ich meine es aber ganz ernst. Wir haben die wissenschaftlichen Möglichkeiten, das Innere des Menschen zu besetzen. Ihn zu programmieren, die Erbsubstanz zu manipulieren. Sie könnten irgendwann eine Gesellschaft herstellen, die der Nachfrage der Herrschenden entspräche, in der jeder seinen vorprogrammierten Platz hätte, ohne Aufstiegswünsche oder Abstiegsängste. Für Reparaturfälle hätten Sie Psychopharmaka. Sie müssten nur auf eines verzichten: Freiheit. Und was ist ein zufriedener Mensch ohne Freiheit? Ein Idiot.

Sie sprechen von Genmanipulation. Vielleicht muss man gar nicht so weit gehen. Eine Gesellschaft glücklicher Idioten hat man ja schon, wenn man sie abends vor den Fernseher setzt und "Dschungelcamp" oder "Frauentausch" gucken lässt.

Blüm: Dem sind Sie ja zum Glück nicht schicksalhaft ausgeliefert.

Sie waren im Rateteam von "Was bin ich?" auf Kabel Eins. Auch nicht gerade als Bildungssender verschrien.

Blüm: Nee, aber die Sendung hat zum Mitmachen angeregt und eine uralte Neugierde befriedigt: Wer bist du?

Ist das eine Frage, die Sie sich auch gelegentlich stellen? Wer bin ich?

Blüm: Nicht nur "Wer bin ich?", sondern auch "Wer bist du ?". Und da ist die Frage nach dem Beruf eben immer noch eine entscheidende. Außerdem gefällt mir eine Sendung, in der die Zuschauer mitspielen können und nicht nur abgefüttert werden. Ich finde es schade, dass es die Sendung nicht mehr gibt.

Wenn jemand, der Sie nicht kennen würde, Sie heute nach Ihrem Beruf fragen würde, was würden Sie dem sagen?

Blüm: Rentner.

Nicht Bundesminister a. D.? Politiker? Oder Bühnenkünstler? Nach Hamburg kommen Sie jetzt sogar mit Orchester.

Blüm: Ach was, Bühnenkünstler! Ich bin Amateur. Dilettant. Peter Sodann spielt Bundesliga, ich zweite Kreisklasse. Und ich habe nur einen Groupie: Meine Frau.

Stimmt es, dass Sie beide sich in einer Vorlesung von Joseph Ratzinger, dem heutigen Papst Benedikt, kennenlernten?

Blüm: Das stimmt. Ratzinger war zu seiner Bonner Zeit eine Kultfigur. Der Hörsaal war bei ihm immer gefüllt. Meine Frau und ich haben bei ihm Prüfung gemacht. Was am Abend der Papstwahl dazu geführt hat, dass wir uns darüber gestritten haben, wer die bessere Note hatte. Na, wie auch immer. Mein Blick ist damals jedenfalls immer wieder vom Rednerpult abgeschweift, und der liebe Gott hat ihn zu Marita gelenkt.

Der liebe Gott war vermutlich überhaupt ziemlich präsent in diesem Hörsaal.

Blüm: Allerdings. In der Vorlesung war er immer!