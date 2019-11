HSV-Kalender zugunsten der Weihnachtspäckchen-Aktion

Die Adventszeit steht vor der Tür. Um HSV-Mitgliedern die lange Wartezeit bis zur Bescherung zu verkürzen, verkauft der HSV Supporters Club wieder einen exklusiven SC-Adventskalender. Wie in den vergangenen zwei Jahren gehen die Erlöse aus dem Kalender an die Abendblatt-Initiative „Von Mensch zu Mensch“, die damit Weihnachtspäckchen für bedürftige Hamburger finanziert.

Insgesamt 8000 grüne Pakete, gefüllt mit Leckereien, Bastelarbeiten und Kinderbildern, werden in den nächsten Dezemberwochen an Alleinerziehende, sozial schwache Familien, kranke Erwachsene und bedürftige Senioren in Hamburg übergeben, um ihnen so ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren.

Neben dem guten Zweck, den er erfüllt, ist der SC-Adventskalender ein spannendes HSV-Quiz, bei dem die Fans schöne Preise gewinnen können, die sich hinter jedem Kalendertürchen verbergen. Unter den Gewinnen befinden sich in diesem Jahr neben HSV-Artikeln auch weitere Überraschungen. Die Gewinnernummern werden ab dem 1. Dezember täglich auf www.hsv-ev.de/news/adventskalender/ sowie auf den Social-Media-Kanälen des SC veröffentlicht. „Die Aktion kommt bei den HSV-Fans super an, die finden es toll, dass sie damit eine Hamburger Initiative unterstützen können. Deswegen machen wir dieses Jahr erneut mit“, sagte Andreas Kloß, Koordinator des Supporters Clubs. Erhältlich sind die Kalender exklusiv für HSV-Mitglieder für fünf Euro unter: www.hsv-ev.de/news/adventskalender/

Um die Päckchen für Bedürftige verschenken zu können, benötigt der Abendblatt-Verein noch weitere finanzielle Spenden. Jeder Cent hilft: Konto „Von Mensch zu Mensch“, Haspa, IBAN: DE03 2005 0550 1280 2020 01. Stichwort: Weihnachtspäckchen.

Mehr Infos zu der Päckchen-Aktion unter: www.abendblatt.de/weihnachtspaeckchen