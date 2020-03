5000 Euro aus dem B.A.U.M. Fair Future Fonds

Prof. Maximilian Gege ist Vorstandsvorsitzender bei B.A.U.M. e. V., der sich für umweltbewusstes Management einsetzt. Sein neuestes Projekt ist die Einführung eines Investmentfonds mit primär mittelständischen, besonders nachhaltigen Unternehmen im Portfolio. Der B.A.U.M. Fair Future Fonds wird von der GLS Bank vertrieben. Das Besondere an dem Fonds ist die Vereinbarung der Bank mit dem Manager: Sobald eine Rendite von sechs Prozent überschritten ist, wird Geld frei, um es in soziale Kinderprogramme und ökologische Projekte zu investieren. So wurden 2019 neben internationalen Projekten zudem in Hamburg die Klinik Clowns sowie „Hände für Kinder“ gefördert. In diesem Jahr erhielt auch die Abendblatt-Initiative „Kinder helfen Kindern“ 5000 Euro aus dem Fördertopf. „Der Abendblatt-Verein ist eine sehr gute soziale Institution und wir können sicher sein, dass die Einzelfälle, die er unterstützt, geprüft sind und so unser Geld gut angelegt ist. Die Spende soll vor allem für die Bildung von Hamburger Jungen und Mädchen verwendet werden“, sagte Prof. Gege.