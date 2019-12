Haspa-Urlaubsmünzen: Die Sammlung brachte 73.712 Euro

Rekordergebnis: Haspa-Chef Harald Vogelsang übergab einen symbolischen Scheck an den Verein Hamburger Abendblatt hilft.

Fröhliche Kinderstimmen klingen durch das weihnachtlich geschmückte Foyer der Haspa-Zentrale am Adolphsplatz. Jungen und Mädchen der Kita Rauchstraße singen für Mitarbeiter und Kunden Weihnachtslieder und sind dabei, als Haspa-Chef Harald Vogelsang einen symbolischen Scheck an Redakteurin Sabine Tesche vom Verein Hamburger Abendblatt hilft mit seiner Initiative „Kinder helfen Kindern“ übergibt.

Die Rekordsumme von 73.712 Euro konnte das Unternehmen an den Abendblatt-Verein überweisen – gespendet von Haspa-Kunden, die fleißig Urlaubsmünzen in die Sammelboxen geworfen haben. Diese stehen in allen Filialen dafür bereit.

Seit 1979 kamen rund 1,7 Millionen Euro zusammen

„Die Hamburger haben ein großes Herz für Kinder“, sagte Vorstandssprecher Harald Vogelsang. „Jedes Jahr werfen unsere Kunden unzählige Münzen aus mehr als 100 Ländern in die Sammelboxen. Schon mit den teils klitzekleinen Beträgen helfen sie der benachteiligten Jugend unserer Stadt.“

Das Geld wird der Abendblatt-Verein unter anderem für Nachhilfestunden und Lerntherapien für sozial schwache Kinder einsetzen. Auch die integrative Kita Rauchstraße profitierte von einer Spende. Schon seit 1979 sammelt die Haspa „Urlaubsmünzen“ zugunsten von „Kinder helfen Kindern“. Das Gesamt-Sammelergebnis bis heute: rund 1,7 Millionen Euro