Mädchen sammeln für den Abendblatt-Verein

Drei Schülerinnen wollten etwas Gutes für die armen Kinder in Hamburg tun und sammelten Spenden in ihrer Umgebung für „Kinder helfen Kindern“

Durch eine Spendenaktion auf Hamburgs Straßen wurden die Freundinnen Fine (10), Kaja und Lucy (beide 11 Jahre) auf die Idee gebracht, selbst tätig zu werden und etwas für arme Kinder in Hamburg tun zu wollen. Sie malten ein großes Plakat und appellierten damit an Passanten und Nachbarn, jeweils einen Euro für den Abendblatt-Verein zu geben. Viele freie Nachmittage wurden dafür geopfert und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 85 Euro übergaben die Mädchen persönlich in der Abendblatt-Redaktion an „Kinder helfen Kindern“. Eine tolle Aktion, die mit einer Besichtigung der Redaktion belohnt wurde. Nachahmung unbedingt empfohlen! (ge/hpnd)