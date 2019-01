Unterstützung für die beiden Abendblatt-Initiativen

Die alsterdorf assistenz ost gGmbH (aaost) ist ein Tochterunternehmen im Verband der Ev. Stiftung Alsterdorf mit knapp 900 Mitarbeitern in den Bezirken Wandsbek, Nord, Mitte und Bergedorf sowie in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Jedes Jahr gibt es vonseiten der gemeinnützigen Firma eine Weihnachtsaktion für die Mitarbeiter mit einem Anschreiben und einer kleinen Aufmerksamkeit der Geschäftsführung. Dieses Jahr hat das Unternehmen beschlossen, für die Weihnachtspäckchen-Aktion der Redaktion „Von Mensch zu Mensch“ zu spenden. „Wir als Mitarbeiterschaft der aaost wollten anderen Menschen eine Freude bereiten. Wir haben die Abendblatt-Aktion gesehen und uns war klar, dass wir diese unterstützen möchten“, sagte Geschäftsführer Thomas Steinberg.

Von einer Kundin erfuhr Danny Kruse von der Initiative „Kinder helfen Kindern“. „Die Einzelschicksale, die durch die Abendblatt-Initiative gefördert werden, haben mich tief berührt“, sagte der Filialleiter von pro aurum, das als Edelmetallhandelshaus vor allem Gold und Silber an- und verkauft. Zu Weihnachten startete Kruse dann im Geschäft am Großen Burstah eine Spendenaktion zugunsten von „Kinder helfen Kindern“. Das Unternehmen spendete für jeden Einkauf, der eine Unze Gold Krügerrand enthielt, eine Unze Silber Krügerrand. So kamen – von pro aurum aufgerundet – 1000 Euro an Spendengeld zusammen, die nun für bedürftige Kinder verwendet werden. „Diese Aktion kam bei den Kunden toll an und es ist schön, damit etwas Gutes zu tun“, so Kruse. (tes)