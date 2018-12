Haspa-Chef Harald Vogelsang übergibt 66.262 Euro

„Zugabe!“, ruft ein Haspa-Kunde, als die 14 Kinder aus der Kita Rauchstraße ihr erstes Lied vom „Tannenbaum“ zu Ende gesungen haben. Also intonieren die Vier- bis Sechsjährigen gleich noch zwei Adventslieder vor der weihnachtlichen Kulisse der Haspa-Zentrale am Adolphsplatz. Anlass ist die traditionelle Scheckübergabe des Vorstandssprechers Harald Vogelsang an die Abendblatt-Initiative „Kinder helfen Kindern“. Es sind Spenden, die aus der Urlaubsmünzen-Aktion der Hamburger Sparkasse stammen. Dieses Jahr kamen sagenhafte 66.262 Euro für den guten Zweck zusammen.

„Die Hamburger haben ein großes Herz für Kinder“, sagt Harald Vogelsang. „Jedes Jahr werfen unsere Kunden unzählige Münzen aus mehr als 100 Ländern in die Sammelboxen in den Haspa-Filialen. Schon mit den kleinsten Beträgen helfen sie der benachteiligten Jugend in unserer Stadt.“ Seit Beginn der Sammelmünzen-Aktion 1979 kamen so bis heute rund 1,7 Millionen Euro an Spenden zusammen.

Auch die integrative Kita Rauchstraße aus Wandsbek profitierte davon, denn „Kinder helfen Kindern“ finanzierte 40 Jungen und Mädchen gerade erst einen Ausflug zu einem Weihnachtsmusical. „Mit unserem Auftritt hier möchten wir einfach Danke sagen für die großzügige Unterstützung“, sagte Erzieherin Paulina Ahnert.