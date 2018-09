PSD Bank gibt 5000 Euro an den Abendblatt-Verein

Es war bereits der 5. PSD Bank Halbmarathon Hamburg, den die Genossenschaftsbank mit Sitz in Wandsbek mit mehr als 1000 Teilnehmern am 23. September feiern konnte. „Das war Anlass genug für uns, dieses Jubiläum mit einem wohltätigen Zweck zu verbinden“, sagte Vertriebsleiter Maro Pietsch. So spendete die PSD Bank Nord 5000 Euro an die Abendblatt-Initiative „Kinder helfen Kindern“. Das Geld wird einer alleinerziehenden, dreifachen Mutter aus Hamburg zugutekommen, die dringend ein Auto für den Transport ihrer schwer behinderten Tochter benötigt. „Wir freuen uns sehr, dass wir auf diese Weise helfen und der Familie den Alltag erleichtern können“, sagte Marco Pietsch.

Die zum Wochenende vorhergesagten schweren Regenfälle und Sturmböen blieben zum Glück weitgehend aus – es wurde zwar immer mal wieder ein bisschen nass, aber die eigentlichen Rennen – der abendliche Halbmarathon der PSD Bank und auch die Premiere des Kids Race am Nachmittag – verliefen weitgehend trocken. Kurz nach 18 Uhr ertönte das Startsignal per Schiffsglocke an der Wandsbeker Marktstraße für die mehr als 1000 Athletinnen und Athleten, darunter Sabrina Mockenhaupt, Deutschlands erfolgreichste Langstreckenläuferin. Sie gewann die Frauenkonkurrenz vor den Hamburgerinnen Jana Baum und Katharina Preuschoff, bei den Männern siegte der Hamburger Hailezgie Meresie vor seinen Stadtrivalen Christian Hiller und Sören Bach auf 21 km.