Kinder, schickt uns eure Bilder!

Von Kindern gemalte Bilder sind bunt, einmalig und gehen zu Herzen – und sind somit ganz wunderbare Geschenke. Aus diesem Grund bitten wir euch, liebe Kinder, auch in diesem Jahr um eure Unterstützung. Wie in den Jahren zuvor wollen wir unsere Weihnachtspäckchen für bedürftige, kranke und oft einsame Menschen in Altenheimen, Obdachloseneinrichtungen und Kranken­häusern dieser Stadt mit euren Bildern schmücken. Für viele Empfänger wird es die einzige Gabe zum Weihnachtsfest sein.

Kita-Kinder, Schüler und natürlich auch alle, die zu Hause gern malen, sind aufgerufen mitzumachen. Insgesamt 8000 Weihnachtspäckchen sollen auch in diesem Jahr wieder in Hamburg verteilt werden. Die Weihnachtspäckchen sind liebevoll gepackt, mit leckeren Lebensmitteln wie Marzipankartoffeln, Spekulatius, Schokolade und Kaffee gefüllt und mit einem Brief der Redaktion versehen. Mit dieser Aktion der Redaktion „Von Mensch zu Mensch“ möchten wir eine Verbindung zwischen Jung und Alt in der Stadt schaffen.

Gleichzeitig bitten wir die Leserinnen und Leser auch wieder um liebevoll gefertigte Beigaben. Denn neben den Kinderbildern möchten wir den grünen Kartons auch gerne selbst gebastelte Sterne, kleine Weihnachtsmänner und Tannenbäumchen, Gestricktes und Gehäkeltes, Gefaltetes und Geklebtes beilegen – als „Geschenk für die Seele“. Einsendeschluss für Bilder und gefertigte Bastelarbeiten ist der 30. Oktober. Die Beigaben bitte senden an:

Hamburger Abendblatt, Redaktion Von Mensch zu Mensch, Großer Burstah 18–32, 20457 Hamburg

Wir benötigen auch dringend Spenden, um die Päckchen zu bezahlen, und freuen uns über jeden Betrag auf das Konto: „Von Mensch zu Mensch“, Stichwort „Weihnachtspäckchen“, IBAN: DE03 2005 0550 1280 2020 01