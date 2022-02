Hinaus in die Welt: Die Reiselust kehrt zurück

Kreis Pinneberg. Viele Jugendliche träumen davon, endlich wieder Spaß, Abenteuer und Action mit Gleichaltrigen zu haben und eine schöne Zeit einmal ganz ohne Eltern zu verbringen – vor allem, weil sie während Corona oft „zwangsweise“ viel Zeit mit Vater und Mutter verbracht haben.

Die Zeichen hierfür stehen gut, denn die Pandemie scheint glücklicherweise ihren Schrecken zu verlieren – und deshalb plant das Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Unterelbe wieder einige betreute Jugendreisen. Viele der angebotenen Reisen sind schon gut gebucht, aber es gibt noch einige Plätze für die Gruppen der 14- bis 17-Jährigen sowie der 12- bis 14-Jährigen.

Jugendreisen: Sprachreise an die englische Südküste

Vom 30. Juli bis zum 13. August geht es beispielsweise mit einer Gruppe auf Sprachreise nach Weymouth an die englische Südküste. Die Unterkunft erfolgt in Gastfamilien, wo dann auch gleich die neu erworbenen Englischkenntnisse ausprobiert werden können. An jeweils fünf Tagen in der Woche (insgesamt 30-mal 45 Minuten.), werden die 12 bis 14 Jahre alten Teilnehmerinnen und Teilnehmer von qualifizierten englischen Lehrern in kleinen Gruppen unterrichtet. Außerhalb des Unterrichts, gibt es ein vielfältiges Freizeitprogramm: So sind eine ganztägige Fahrt nach London und mehrere Ausflüge in die Umgebung eingeplant. Ebenso trifft sich die Gruppe, um gemeinsam Sport zu treiben, sich im Kino englischsprachige Filme anzusehen, ein Barbecue am Strand zu veranstalten und vieles mehr.

Wer 14 bis 17 Jahre alt ist und einmal auf ein Ferien-Sportcamp an die spanische Mittelmeerküste fahren möchte, hat hierzu vom 25. Juli bis zum 8. August Gelegenheit. Hier erwartet die Jugendlichen ein erlebnisreicher Urlaub zum Baden, Sporttreiben und Relaxen.

Das Camp liegt in Strandnähe, und auch der Ort L’Escala ist nicht weit entfernt. Übernachtet wird in Zelten mit Betten, Matratzen und einem festen Holzfußboden. Bei dieser Fahrt sind gegebenenfalls Zuschüsse möglich. frs

Weitere Infos gibt es beim AWO-Jugendwerk Unterelbe unter Telefon 04101/20 57 37 oder unter www.awo-jugendwerk.com

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.