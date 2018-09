93-Jährige sagt aus: "Ich spürte Stiche am ganzen Körper"

Hamburg. Im Prozess um einen Raubüberfall in einem Seniorenheim hat am Dienstag im Hamburger Landgericht das 93 Jahre alte Opfer ausgesagt. Die alte Dame soll im März von einer 39-jährigen Frau überfallen worden sein, die knapp zwei Jahre zuvor in der Wohnanlage eine Lehre gemacht hatte. Die Seniorin wurde dabei lebensgefährlich verletzt, erlitt 32 Stich- und Schnittverletzungen. Im Gerichtssaal erzählte die sehr gebrechlich wirkende alte Dame, die im Rollstuhl sitzt, was sie an diesem Tag im März erlebt hat.

Die Angeklagte soll an der Wohnungstür der 93-Jährigen geklingelt und sich als Pflegerin ausgegeben haben. Sie habe sehr freundlich gewirkt, erinnert sich die ehemalige Lehrerin. Sie ließ die 39-Jährige rein und drehte ihr den Rücken zu, um mit ihrem Rollator ins Wohnzimmer zu gehen. In dem Moment habe die Frau sie von hinten gepackt und auf sie eingestochen. "Ich hab überall Stiche gespürt, am ganzen Körper", erzählt das Opfer, das demnächst 94 Jahre alt wird. Und dann habe die Angeklagte immer wieder Geld gefordert, ihre Handtasche an sich genommen mit 100 Euro und der EC-Kartre. Insgesamt erbeutete die Täterin 400 Euro.

Drei bis vier Wochen im Krankenhaus

Danach drückte das Opfer mit letzter Kraft den Notfallknopf. Sie hörte noch, wie jemand sie fragte: "Ach, Frau B. sind Sie wieder gefallen?" Dann sei alles schwarz geworden. Drei bis vier Wochen lag die 93-Jährige im Krankenhaus. Irgendwie sei ihr Körper damit fertig geworden, sagt sie. Nur mit ihrer Blase habe sie noch Probleme.

An das Gesicht ihrer Peinigerin könne sie sich nicht mehr erinnern, aber die warme Stimme sei ihr im Gedächtnis geblieben. Und wie hat sie diese schrecklichen Stunden verkraftet? Inzwischen könne sie über das Erlebte sprechen. Lange Zeit hatte sie auch gegenüber ihren Mitbewohnern geschwiegen. Mittlerweile lebt sie auf der Pflegestation, weil sie sich allein nicht mehr versorgen kann.

( dah/cw )

