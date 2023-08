Großzügige HCOB-Spende ermöglicht Kindern tolle Sportangebote

Als die Hamburg European Open 2023 am Rothenbaum nach acht spannenden Tagen am 30. Juli zu Ende gingen, hatte Tennisprofi Alexander Zverev ganz besonderen Grund zum Jubeln: Er gewann das größte deutsche Tennisturnier als erster Deutscher seit Michael Stich 1993. Und er erfüllte sich mit dem Sieg in seiner Heimatstadt, in der seine Karriere begann, einen Kindheitstraum. Traumhaft ist allerdings auch das Ergebnis der Spendenaktion der Hamburg Commercial Bank (HCOB), die als Partner des Tennisturniers fungierte.

Zur 117. Auflage des Tennisturniers unterstützte die Bank unter dem Motto „Asse für den guten Zweck“ eine Aktion, um Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien Sport zu ermöglichen. Zu diesem Zweck spendete die HCOB für jedes geschlagene Ass, also für einen Aufschlag, der vom Gegenspieler nicht mehr erreicht werden kann, 117 Euro an den Verein „Hamburger Abendblatt hilft e. V.“.

Die 117. Auflage der Hamburg European Open am Rothenbaum

Insgesamt wurden im Turnier, bei dem der schnellste Aufschlag der Herren bei 225 Stundenkilometern und bei den Damen bei 188 Stundenkilometern lag, 444 Asse geschlagen. 142 direkte Punkte gab es bei den Damen, 302 bei den Aufschlägen der Herren. Das führte zu der beeindruckenden Spendensumme von exakt 51.948 Euro, die die HCOB nun an den Abendblatt-Verein übergab.

Jede Tennisspielerin und jeder Tennisspieler freut sich über ein Ass und damit einen Punktgewinn. Aber auch die Freude über diese während des Turniers stetig angewachsene Spendensumme wurde vom Publikum und den Spielern gefeiert – denn auf einer großen Anzeigetafel wurde jedes Ass angezeigt.

Hamburg Commercial Bank unterstützt den Abendblatt-Verein seit Jahren großzügig

„Die Hamburg Commercial Bank unterstützt unseren Abendblatt-Verein seit Jahren sehr großzügig in unserer Kinder- und Jugendarbeit. Diesmal ist die Spende zudem noch mit einem großartigen Tennisevent verknüpft. Ich bin dankbar für jedes Ass, das zu unseren Gunsten geschlagen wurde. Und vielen Dank für das Vertrauen in unsere Arbeit für die benachteiligten jungen Menschen in dieser Stadt“, sagte Sabine Tesche, Vorstandsvorsitzende des Vereins Hamburger Abendblatt hilft, der mit der Spende unter anderem Reittherapie, Kita- und Sportschulprojekte fördern möchte.

Das soziale Engagement der Privatbank ist enorm. Erst im vergangenen Jahr hatte die Hamburg Commercial Bank angesichts gestiegener Energiepreise und hoher Inflation diejenigen unterstützt, die darunter besonders litten: Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien. Sie spendete an mehrere gemeinnützige Organisationen in Norddeutschland, darunter auch 50.000 Euro an den Abendblatt-Verein, der damit Kinder und Jugendliche unter anderem mit Lernschwierigkeiten und bei Freizeitaktivitäten unterstützen konnte.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

444 Asse wurden zugunsten der Spendenaktion auf den Tenniscourts geschlagen

„Wir bedanken uns herzlich bei dem Verein Hamburger Abendblatt hilft, der unsere Spende aus der Aktion ,Asse für den guten Zweck!‘ gezielt für die Sport- und Bewegungsförderung von Kindern und Jugendliche einsetzen wird. Für jedes der 444 Asse, die von den Tennisprofis bei den Hamburg European Open geschlagen wurden, spendet die Hamburg Commercial Bank 117 Euro. Damit sind gut 52.000 Euro für die niedrigschwellige Unterstützung einkommensschwacher Familien aus der Metropolregion Hamburg zusammengekommen – darüber freuen wir uns sehr“, sagt Katrin Steinbacher, Leiterin Presseabteilung der HCOB.