Insgesamt 6722 Euro für Abendblatt-Verein

Arno Schmidt und seine Frau Susanne Schmidt-Haym denken auch noch nach der Schließung ihres Wäschehauses Möhring an den Verein „Hamburger Abendblatt hilft“, den sie zuvor mehr als 20 Jahren mit Spenden unterstützt hatten. Früher durch den Verkauf von Geschirrtüchern, diesmal durch den Erlös aus Dekoartikeln und Ausstellungsstücken. Insgesamt 4145 Euro überwies das Ehepaar auf das Vereinskonto. „Wir bitten Sie, diesen Betrag für Ihre Aktion 50-Euro-Lebensmittelgutscheine einzusetzen für die Hilfsbedürftigen in Hamburg, die Sie mit Ihrem Team ausgesucht haben“, schrieben die Schmidts in einem Brief an die Redaktion. Die Gutscheine erhalten vor allem bedürftige Mütter und ihre Kinder, die der Verein im Schwerpunkt unterstützt.

Seit mehreren Jahren sammeln auch die Buchholzer Handball-Luchse bei ihren Bundesligaspielen und Events Spenden für den Abendblatt-Verein. Diesmal kamen 226 Euro zusammen.

Bei ihrer Feier zum 90. Jubiläum wünschten sich die Betreiber der Veddeler Fischgaststätte statt Blumen von ihren Gästen Spenden für den Abendblatt-Verein. „Uns geht es gut und wir wollten gern etwas für die Bedürftigen in Hamburg abgeben“, sagte Christian Butzke. So kamen 2351 Euro an Spenden zusammen, darunter 500 Euro von der Strandkorbmanufaktur Buxtehude und die gleiche Summe vom Ehepaar Butzke.