4000 Euro für Hamburger Abendblatt hilft e.V.

Sie ließen sich nicht bremsen: Trotz teils strömenden Regens waren 35 Teams mit ihren Oldtimern am vergangenen Wochenende bei der 9. Hamburg Car Classics durch Schleswig-Holstein unterwegs. In einige der klassischen Fahrzeuge war Wasser gelaufen, eines musste wegen einer Panne auf der Strecke ausgetauscht werden, doch alle hielten die 220 Kilometer lange, reizvolle Strecke von Neumünster über verschiedene Zwischenstopps bis Flensburg durch. Auf halber Strecke gab es eine Kunst-Aktion in Kappeln, bei der ein Ford Mustang von 1964 kalligraphisch verziert wurde.

Gleichermaßen erschöpft wie auch begeistert liefen am Ende die Fahrer – darunter der Kieler Holger „Holgi“ Henze mit seinem vom Werner-Rennen berühmten knallroten Porsche 911er und die Urur-Enkelin des letzten deutschen Kaisers, Rixa Herzogin von Oldenburg am Steuer eines Bentley Anarche von Hiscox – im The James-Hotel ein und bewiesen bei einer Tombola, dass sie nicht nur ein großes Herz für alte Autos haben.

Hauptpreis war eine Segelschiff-Kreuzfahrt

Beim Losverkauf für den guten Zweck wechselten innerhalb von Minuten rund 140 Lose den Besitzer. Kein Wunder: Attraktiver Hauptpreis der Tombola war eine elftägige Reise mit dem Segel-Kreuzfahrtschiff Sea Cloud Spirit.

7000 Euro kamen aus diesem Losverkauf zusammen, davon gehen 4000 Euro an den Abendblatt-Verein. Hamburg-Car-Classics-Veranstalterin Birte Ballauff begründete die Spendenentscheidung mit den Worten: „Uns geht es so gut, und wir denken, dass es wichtig ist, etwas abzugeben. Es gibt viele benachteiligte Menschen und Kinder, die unsere Unterstützung benötigen.“ „Hamburger Abendblatt hilft e.V.“ unterstützt mit dem Geld den Kauf eines behindertengerechten Autos für eine Familie, deren 17 Jahre alte Tochter seit der Geburt schwer behindert ist und im Rollstuhl sitzt.

„Wir freuen uns, mit unserer Spende einer Reise einen Beitrag zu leisten, um den Bewegungsradius eines jungen Mädchens erweitern zu können“, sagte Alexander Hagen, Teilhaber der Sea Cloud Spirit.

Große Freude gab es auch bei Martina Warning und Beifahrerin Daniela Friedrich, die den ersten Platz beim Gesamtergebnis der Rallye erreichten und auch den Ladies Cup holten.

Oldtimer-Fans können sich schon jetzt für die 10. Hamburg Car Classics 2023 anmelden. E-Mail: kontakt@hamburg-car-events.de