Wir trauern um unseren Vereinsbotschafter Christian Berg

Tief bestürzt habe ich am Dienstag vom überraschenden Tod unseres Vereinsbotschafters Christian Berg erfahren. Wir haben dazu bereits online und auf den Kulturseiten einen großen Nachruf veröffentlicht, aber mir ist es wichtig, diesen wunderbaren Schauspieler und Kindermusical-Regisseur auch noch einmal auf der Mensch-Seite zu würdigen.

Schauspieler und Regisseur Christian Berg starb mit nur 55 Jahren

Foto: Mark Sandten / HA / Mark Sandten

Seit 2016 hatte Christian Berg sich mit viel Engagement für unseren Verein eingesetzt, von der Bühne herunter um Spenden gebeten. Vor allem die Alleinerziehenden und deren Kinder lagen ihm am Herzen. Und im Februar wollte er in unserem Auftrag eigentlich Lesungen in Grundschulen abhalten. Er hatte doch noch so viel vor!

Offen über Höhen und Tiefen im Leben

Wir haben oft am Telefon gesprochen – nicht nur, wenn es ihm gut ging. Ich habe ihn sehr dafür bewundert, wie offen er mit Höhen und Tiefen in seinem Leben umging. Sein Herz für Kinder hat mich immer wieder begeistert.

Er hat mit seinen Musical-Stücken, mit denen er Märchen neu interpretierte, immer den richtigen Ton getroffen, seine Botschaften waren aktuell und tiefsinnig. Ich bin tieftraurig über seinen Tod. Wir werden ihn – genauso wie seine vielen Fans – sehr vermissen.