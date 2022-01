Alexander und Dorit Otto spenden 10.000 Euro

Der Abendblatt-Verein erhält täglich Anträge von Menschen in Not aus der Metropolregion Hamburg, darunter viele kranke Erwachsene und Alleinerziehende, die ihren Kindern gerne eine bessere Zukunft bieten möchten und deswegen den Verein um Unterstützung bitten. Diese Arbeit kann „Hamburger Abendblatt hilft“ nun dank der großzügigen Spende des Ehepaars Dorit und Alexander Otto weiter intensiv fortführen. Gleich zu Beginn des neuen Jahres spendeten die Ottos 10.000 Euro.

„Gerade in dieser für uns alle so fordernden Zeit ist gesellschaftlicher Zusammenhalt ganz wichtig. Der Verein ,Hamburger Abendblatt hilft‘ unterstützt zielgerichtet bedürftige Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind und es allein sehr schwer haben. Gerne unterstützen wir diese Arbeit, um diesen Menschen ein Auskommen und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen“, sagte das Stifterehepaar Dorit und Alexander Otto. Bereits in den vergangenen Jahren hat das Paar den Abendblatt-Verein immer wieder unterstützt, so auch bei der Lebensmittelgutschein-Aktion im März 2020, für die die „Dorit & Alexander Otto Stiftung“ 100.000 Euro spendete. Vielen Dank für so viel gesellschaftliches Engagement!