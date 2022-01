Von der Bühne runter: Christian Berg sammelt 6680 Euro ein

Er ist der Botschafter von Hamburger Abendblatt hilft – und als dieser wirbt der Schauspieler und Regisseur Christian Berg bei jedem seiner Theaterstücke von der Bühne aus um Spenden für den Verein. Sagenhafte 6680 Euro hat er gerade bei den rund 30 Aufführungen seines Familien-Musicals „Die Schöne und das Biest“ in der Komödie Winterhuder Fährhaus gesammelt.

Sein lustiger Spruch am Ende jeder Vorstellung zieht offenbar bei den Besuchern: „Ich freue mich über jeden Cent, aber am liebsten habe ich Scheinheilige.“ So sammelten sich auch vor allem Scheine in den Spendendosen im Foyer. „Es beflügelt mich, wenn ich mit meiner Arbeit Menschen beflügeln kann, anderen zu helfen“, sagt Berg sichtlich erfreut zu dem unglaublichen Spendenergebnis. Ihm liegen vor allem die Alleinerziehenden und deren Kinder am Herzen, die der Abendblatt-Verein im Schwerpunkt fördert.

Nach dem Weihnachtsmärchen steht nun das nächste schöne Stück des kreativen Musicalmachers auf der Bühne des First Stage Theaters (Tickets: https://firststage.reservix.de/events): Das Hamburger Dschungelbuch, das vom 28.1. bis 24.4. in der Thedestraße 15 spielt. Natürlich wird da auch wieder für den Abendblatt-Verein gesammelt.