Urlaubsmünzen: 68.358 Euro von den Haspa-Kunden

Tolle Bescherung von der Haspa: 68.358 Euro kamen in diesem Jahr in den Urlaubsmünzen-Sammelboxen zusammen, die in den Filialen der Haspa im Kassenbereich stehen. Die Spenden gehen wie immer an den Verein „Hamburger Abendblatt hilft“, der damit bedürftigen, kranken oder behinderten Kindern und Jugendlichen aus der Metropolregion Ausflüge und Reisen ermöglicht.

Seit 1979 sammelt die Haspa in ihren mehr als 100 Filialen in- und ausländische Münzen und Scheine zugunsten des Abendblatt-Vereins. Mehr als 28 Millionen Münzen und Scheine aus mehr als 100 Ländern mit einem Gewicht von über 120 Tonnen kamen in vier Jahrzehnten zusammen. Das Gesamt-Sammelergebnis: knapp 1,9 Millionen Euro.

„Mein großer Dank gilt allen Hamburgerinnen und Hamburgern, die auch in diesem Jahr wieder ganz viel Herz bewiesen haben. Gerade in diesen Zeiten ist es besonders wichtig, bedürftigen Kindern und Jugendlichen schöne Momente zu schenken, zum Beispiel durch eine kleine Auszeit an der See“, sagt Dr. Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der Haspa. „Auslandswährungen kamen zwar weniger zum Einsatz, mit Euro-Münzen und -Scheinen kann man jedoch ebenfalls sehr viel Gutes tun.“