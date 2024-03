Hamburg/Warnemünde. Im September gehen Smudo & Co. auf Event-Kreuzfahrt. Die Reise steht unter dem Motto „MeerBeats“ und endet in Hamburg. Wer noch mitfährt.

Die in Hamburg ansässige Kreuzfahrtreederei TUI Cruises hat eine neue Event-Reise angekündigt. Unter dem Motto „MeerBeats“ werden vom 22. bis 27. September 2024 Rap, Hip-Hop und Breakdance im Fokus stehen, und das auf der brandneuen „Mein Schiff 7“, die derzeit noch im Bau ist.

„Mein Schiff 7“: TUI Cruises setzt bei Kreuzfahrt auf die Fantastischen Vier

Headliner sind die Fantastischen Vier (Fanta 4), also Thomas D, Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon. Sie waren bereits mehrfach an Bord von TUI-Cruises-Schiffen und haben diese mit ihren Auftritten zur Partyzone gemacht. Auf dem Pooldeck der „Mein Schiff 7“, die weitgehend baugleich sein wird mit der „Mein Schiff 1“ und der „Mein Schiff 2“, will die Reederei nach eigenen Angaben nun „die Party des Jahres“ feiern und holt deshalb auch noch prominente Unterstützung: DJ Thomilla, Booz, Fünf Sterne deluxe, gutistgut.soundsystem und Flying Steps stehen auf dem Programm.

Die „Mein Schiff 7“ wird im finnischen Turku gebaut. Im Juni soll sie in See stechen. © Tui Cruises | TUI Cruises

„Mein Schiff 7“ fährt über Norwegen nach Hamburg

Die Event-Reise startet in Warnemünde und führt über Norwegen nach Hamburg. Angelegt wird unterwegs in Bergen und Stavanger, zwei Tage sind als reine Seetage eingeplant. Die Preise starten bei 1249 Euro pro Person in einer Innenkabine. Eine Balkonkabine kostet ab 1499 Euro pro Person.

Mehr zum Thema

Neben der „Mein Schiff 7“ ist derzeit auch die „Mein Schiff relax“ im Bau. Sie wird ein verändertes Design haben und soll zum Jahreswechsel ihren Dienst aufnehmen.

Mehr über Kreuzfahrten im „Kreuzfahrt Guide 2024“, erhältlich unter shop.abendblatt.de