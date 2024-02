Hamburg. Die „Acta Centaurus“, die demnächst für den Energiekonzern Vattenfall auf der Nordsee unterwegs ist, hat erstaunliche Fähigkeiten.

Ein Hotelschiff für Servicetechniker, die an Windparks in der Nordsee arbeiten – das klingt zunächst vielleicht nicht so sehr spannend. Doch die Technologie an Bord der „Acta Centaurus“, die aktuell zu Besuch im Hamburger Hafen ist, hat es in sich. So ist das Schiff zum Beispiel in der Lage, selbst bei drei Meter hohen Wellen so dicht an die Windturbinen heranzufahren und dort so exakt die Position zu halten, dass man auf einer automatisch ausbalancierten Gangway zu dem Turm der Windenergieanlage hinübergehen kann.