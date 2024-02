Hamburg. Ver.di ruft Beschäftigte zu dreitägigem Ausstand auf. Beteiligung ist hoch, mit Folgen fürs Geschäft. Was für Passagiere wichtig ist.

Der Tarifstreit bei der Lufthansa geht in die nächste Runde. Die Gewerkschaft Ver.di hatte das Bodenpersonal einzelner Unternehmen am Dienstagabend zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Dieser begann am Mittwochmorgen und soll am Freitag enden.