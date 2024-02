Hamburg. Beim Taxi weiß der Fahrgast immer erst am Ziel, was der Service kostet. Das soll sich nun ändern. Nicht zuletzt wegen Moia & Co.

Beim Abschied vom Verbrennermotor gilt die Hamburger Taxibranche bundesweit als Vorreiter. Bereits etwa jeder fünfte der knapp 3000 Wagen umfassenden Flotte in der Hansestadt wird von einem Elektromotor angetrieben. Alles andere als zeitgemäß ist das Gewerbe dagegen in Sachen Preistransparenz unterwegs. Beim Taxi weiß der Fahrgast immer erst am Ziel, was der Service kostet. Das soll sich nun ändern.