Hamburg. City Airlines soll etablierte Marke auf einer stark frequentierten Strecke im Sommer ablösen. Wohin es geht, wann es Tickets gibt.

Vom Flughafen Hamburg aus gehört die Verbindung nach München traditionell zu den mit am häufigsten geflogenen Strecken. Alleine für diesen Mittwoch stehen in Fuhlsbüttel jeweils 15 Abflüge gen und Landungen aus der bayerischen Landeshauptstadt im Flugplan. Drei davon bietet Eurowings an, den großen Rest die Konzernmutter mit der Kernmarke Lufthansa selbst.