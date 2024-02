Hamburg. Otto M. Schröder wagt positive Prognose bei Häusern und Wohnungen. Für den Aktienmarkt sind die Experten allerdings eher skeptisch.

Beim Hamburger Bankhaus Otto M. Schröder hat man gute Gründe, den Immobilienmarkt sehr genau zu beobachten. Denn eines der beiden Geschäftsfelder des 1932 gegründeten Unternehmens besteht in der Vergabe von Zwischenfinanzierungen mit Laufzeiten zwischen einem Jahr und drei Jahren an professionelle Wohnimmobilieninvestoren in Hamburg und Berlin.